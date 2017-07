Lẻn vào nhà dân ăn trộm bị nhầm thành... bắt cóc trẻ em

Chiều 28/7, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã cung cấp thông tin chính thức về tin đồn bắt cóc trẻ em xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo đó, sự việc được làm rõ như sau: Khoảng 7h30 ngày 28/7, Lê Thành Trung (SN 1994), trú tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa điều khiển xe máy BKS: 47M7 - 6746 lưu thông trên QL1A. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, Trung phát hiện nhà của anh Võ Văn Th. (nằm sát đường Quốc lộ 1A) cửa mở nhưng không thấy ai ở nhà.

Nhân cơ hội này, Trung dựng xe ở lề đường rồi đột nhập vào nhà với ý định trộm cắp tài sản. Lúc Trung đang lục lọi tủ quần áo thì bất ngờ bị gia chủ phát hiện và khống chế đối tượng. Sự việc khiến nhiều người dân đổ xô đến hiện trường. Đúng thời điểm này, trong nhà anh Th. có 1 cháu nhỏ nên nhiều người cho rằng đây là đối tượng bắt cóc.

Đi ăn trộm nhưng Trung bị hiểu nhầm thành kẻ bắt cóc trẻ em.

Sau đó, nhiều người đã vội vã đăng tải thông tin theo kiểu suy đoán chưa chính xác về sự việc lên mạng xã hội, khiến dư luận hiểu sai vấn đề. Thậm chí, có nhiều ý kiến thất thiệt trên mạng xã hội như đối tượng có mang theo thuốc mê, hay còn có một đồng bọn đi cùng để bắt cóc trẻ em.

Công an huyện Hải Lăng xác định đối tượng này chỉ vào nhà trộm cắp tài sản, mặc dù cháu nhỏ ngủ ở trong nhà, nhưng Trung không có hành động gì đụng đến cháu bé cả. "Chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ việc. Những thông tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện, chúng tôi đang xác minh những tài khoản tung tin đồn và sẽ nhắc nhở, yêu cầu xóa, gỡ những nội dung trên", Đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an huyện Hải Lăng nói.

Nguyễn Huy