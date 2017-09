Trang tin ô tô Carscoops mới đây vừa hé lộ về giá bán của chiếc xe thể thao hạng sang Lexus LS 500h 2018. Theo đó, mức giá khởi điểm từ 76.000USD (khoảng 1,71 tỷ đồng) và dự kiến sẽ “lên kệ” vào tháng 2/2018. Nếu như thông tin này chính xác, thì giá bán của LS 2018 sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 72.520 USD (khoảng 1,63 tỷ đồng) của phiên bản đời 2017.

Lexus LS 2018 chính thức được giới thiệu ra thị trường toàn cầu hồi tháng 1/2017 tại Detroit Motor Show. Thế hệ thứ 5 của Lexus LS ra đời trong hoàn cảnh mẫu xe này đang dần “lép vế” trước các đối thủ "sừng sỏ" đến từ Đức là BMW 7-Series, Mercedes S-Class.

Khi các đối thủ trong cùng phân khúc tỏ ra quá mạnh bởi thế hệ mới được bổ sung và trang bị hàng tá công nghệ hiện đại, những hệ thống hỗ trợ cũng như mang đến sự thoải thoải, an toàn tối đa cho người dùng. Và Lexus LS 2018 chính là câu trả lời đáp trả.

Ông Toshio Asahi, Giám đốc kỹ thuật của LS mới cho biết: “LS không chỉ tượng trưng cho thương hiệu Lexus, và xe sẽ trở thành một mẫu xe hạng sang thế hệ mới tiêu chuẩn thể hiện truyền thống và văn hóa Nhật Bản. Mẫu xe đỉnh cao toàn cầu này phải vượt xa những gì thế giới mong đợi ở một chiếc xe sang.”

Tại Triển lãm ôtô Việt Nam 2017, Lexus đã giới thiệu ra thị trường trong nước phiên bản LS 500h sử dụng động cơ xăng kết hợp 2 mô tơ điện.

Cụ thể, Lexus LS 500h được trang bị một động cơ xăng dung tích 3.5 lít V6 Dual VVT-i và hai mô-tơ điện, khi cùng hoạt động sẽ cho công suất tối đa 354 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 5,4 giây. LS 500h có thể chỉ sử dụng năng lượng điện để chạy ở tốc độ cao hơn, lên tới 140 km/h, khi động cơ xăng đã ngắt.

Ở thế hệ thứ 5, Lexus LS đã được các kỹ sư chau chuốt lại rất nhiều cả nội ngoại thất cũng như công nghệ giúp mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng. Diện mạo bên ngoài nổi bật với cụm lưới tản nhiệt hình con suốt được tạo hình kiểu ma trận làm từ hợp kim sáng tinh tế.

Cụm đèn pha LED thiết kế sắc sảo, đèn định vị hình chữ L. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED có thiết kế tạo hình chữ L xếp chống ấn tượng, nhiều chi tiết nẹp kim loại mạ chrome sáng bóng.

Nội thất của LS 2018 được thiết kế lại hoàn toàn, sử dụng những chất liệu cao cấp nhất mà hãng hiện có. Gỗ ốp trên bảng táp-lô thiết kế ấn tượng với những đường kẻ tạo hình như một khung nhạc. Một điểm nhấn đáng chú ý trên xe chính là hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) với kích thước lên đến 24 inch (được xem là lớn nhất từ trước tới giờ) và một màn hình định vị vệ tinh 12,3 inch. Hàng ghế phía sau được trang bị 2 màn hình giải trí cỡ lớn.

Trang bị an toàn trên xe gồm công nghệ cảnh báo giao thông phía sau, túi khí an toàn, bảo vệ hành khách khi gặp va chạm, công nghệ an toàn chủ động giúp phòng tránh va chạm xảy ra. Đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái xe cấp cao với tên gọi Lexus CoDrive lần đầu tiên được giới thiệu trên LS mới. Hệ thống này kiểm soát vô lăng theo chủ định của người lái và hỗ trợ lái xe liên tục trên đường cao tốc.

Hiện tại, Lexus Việt Nam chưa tiết lộ về kế hoạch bán dòng LS hoàn toàn mới cũng như công bố giá bán.

Trường Hải