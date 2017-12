Liên tiếp phát hiện tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Hai tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng, ngày 2/12, đội CSGT đường thủy tỉnh Quảng Nam, do Đại úy Võ Duy Hùng- Phó Đội trưởng đường thủy đi tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thu Bồn (đoạn chảy qua Ngã ba Vòm, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì phát hiện bắt quả tang 2 tàu sắt gồm: Tàu QNa- 1015, do ông Nguyễn Văn Chuyền (31 tuổi) và tàu đăng ký VS 14039078, do ông Phạm Đình Chưởng (31 tuổi), cả hai cùng trú xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đang có hành vi hút cát trái phép. Qua kiểm tra đo đạt, lực lượng năng xác định khối lượng gần 50m3 cát.

Đội CSGT đường thủy tỉnh tịch thu máy móc hút cát trái phép trên sông

Ngay sau đó, đội CSGT đường thủy đã lập biên bản xử phát hành chính các tàu sắt vi phạm này. Đồng thời, tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ máy móc hút cát trái phép

Trước đó, sáng 27/11, đội CSGT đường thủy (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) đã bắt quả tang 6 tàu sắt đang hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, với khối lượng trên 200m3 cát.

Theo Lan Anh (Báo Tài nguyên & Môi trường)