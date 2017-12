Mới đây, hãng xe Đức Mercedes-Benz vừa phát đi thông báo về việc triệu hồi đối với 9.400 xe của hãng do liên quan tới lỗi cửa sổ trời có thể bị tháo rời và bay khỏi trần xe.

Mercedes-Benz triệu hồi 9.400 xe tại Mỹ để khắc phục lỗi cửa sổ trời.

Các mẫu xe nằm trong đợt hồi xưởng lần này gồm Mercedes-Benz GLC300, GLC300 4Matic và GLC43 AMG thuộc đời 2017- 2018.

Phía nhà sản xuất cho biết rằng, cửa sổ trời toàn cảnh có lớp dính không đủ chắc trên các tấm nhựa. Trong một số trường hợp, nó có thể bị bay khỏi trần xe, gây nguy hiểm tới các phương tiện khác trên đường.

Vụ triệu hồi này được tiến hành vào ngày 8/12/2017. Theo đó, các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz tiến hành kiểm tra và thay thế các tấm cửa sổ trời bị lỗi hoàn toàn miễn phí.

Vào tháng 6 vừa qua, Mercedes-Benz đã mở cuộc điều tra sau hai báo cáo về việc các tấm cửa sổ trời tách khỏi xe. Các bộ phận bị ảnh hưởng đã được hãng xe Đức thu thập và kiểm tra chung với nhà cung cấp Webasto Roof Systems.

Trước đó, vào tháng 3/2017, các dòng xe GLC (đời 2015 đến 2017) của Mercedes-Benz từng dính án triệu hồi do nguy cơ gây cháy. Nguyên nhân được xác định là do bộ bảo vệ mạch khởi động có thể bị quá nhiệt do tài xế cố nổ máy nhiều lần, và làm chảy một số bộ phận xung quanh, tăng nguy cơ cháy.

Trường Hải