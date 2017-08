Mường La gượng dậy từ hoang tàn sau lũ dữ

Người dân bới nhặt trong đống đổ nát tìm những thanh gỗ để dựng nhà tạm.

Ám ảnh đêm thấy mưa thành thác đổ

Đường đến Mường La hai tuần sau lũ dữ đá còn ngổn ngang chắn lối đi. Những khối đá to, nhỏ từ sườn núi theo dòng lũ xóa đi dấu tích của những nếp nhà. Những đôi mắt thẫn thờ nhìn theo dòng nước, mong ngóng, chờ đợi người thân mất tích trong vô vọng. Nước mắt đã khô cạn trên khuôn mặt già nua, chai sạn sau hơn 2 tuần cơn lũ kinh hoàng đi qua.

Người đàn bà bần thần bới tìm trong đống đổ nát tìm những vật dụng còn sót lại.

Anh Cà Văn Uẩn (30 tuổi, ở bản Huổi Liếng) đấm tay vào ngực, bất lực vì phải tận mắt chứng kiến cảnh lũ cuốn phăng ngôi nhà sàn của mình mà không thể làm được gì. Vợ và hai con của anh bị cuốn trôi đến khi tìm thấy đã tử vong, bị đất đá vùi lấp. Ngồi thất thần nơi nếp nhà cũ, bản làng tan hoang toàn đá phủ, anh Uẩn buồn rầu: "Vợ con chết hết rồi, nhà cửa ruộng vườn tài sản cuốn trôi hết rồi, tôi không còn biết sống thế nào nữa".

Đến nay, lũ dữ còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhiều gia đình đang phải cứu chữa người thân tại bệnh viện do đá lở gây thương tích. Nghe hoàn cảnh của em Sồng Thị Lạ Nhia (SN 2004, ở bản Púng Quài, xã Chiềng San) thấy nhói lòng. Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác, mới 13 tuổi Lạ Nhia đã gồng gánh chăm hai em nhỏ Sồng Thị Nhua (SN 2007) và Sồng Thị Cạ (SN 2010).

Mường La giờ hoang tàn trong đá phủ.

Hôm ấy, ba chị em ôm nhau ngủ lũ về bất ngờ cuốn cả ba chị em đi. Em Cạ bị cuốn đi mất, em Nhua được dân bản tìm thấy khi trôi dạt vào lùm cây bị viêm phổi nặng do ngâm nước lâu, Nhia bị đá đập thương tích khắp người đặc biệt phần gót chân gần như đứt lìa. Các em được đưa đến bệnh viện Đa khoa Sơn La để cứu chữa.

Đi từ cầu Nậm Păm vào vùng lũ quét, ai cũng bàng hoàng bởi cả một vùng dân cư, ruộng nương đang xanh tốt, những nếp nhà bên sườn núi vương khói lam chiều chỉ còn tan hoang đá phủ. Chị Lò Thị So ở bản Hua Nặm kể: “Hôm ấy, mưa to lắm nước ào ào như thác đổ. Đến đêm, nghe tiếng động ầm ầm rất lạ, tôi ôm con chạy ra cửa, gào lên: “lở núi” và giục mọi người cùng chạy”. Bản của chị So chạy được người nhưng nhà cửa, tài sản bị lũ cuốn đi hết.

Nhóm lên những hy vọng

Sau lũ quét, tài sản cả đời tích lũy của người dân đã trôi theo dòng nước phút chốc họ thành tay trắng. Những đứa trẻ vốn hồn nhiên cũng trở nên im lặng, chẳng biết có được đến trường khi năm học mới đến gần. Người dân Mường La cần lắm sự hỗ trợ của Nhà nước, của những tấm lòng.

Các đoàn cứu trợ theo con đường gập ghềnh đá, trước đây là lòng suối đến Mường La.

Bí thư Huyện uỷ Mường La Nguyễn Thành Công cho biết, ngay sau khi nhận tin lũ quét, ông cùng các lãnh đạo huyện lội bộ 7 tiếng đồng hồ mới vào được với bà con. Hậu quả cơn lũ quá thảm khốc khiến ông và mọi người đều sốc.

“Những chuyên gia nghiên cứu thảm họa thiên nhiên quốc tế đã đến đây, họ bàng hoàng, ngạc nhiên về sức mạnh, cường độ, sự huỷ diệt của cơn lũ quét. Họ đề nghị nên giữ lại hiện trạng lũ quét Mường La như một bảo tàng minh chứng cho sự nổi giận của thiên nhiên”, ông Công nói.

Người dân tập trung trong các công trình công cộng còn lại sau lũ dữ.

Sau lũ quét, đội cứu hộ đã đến với bà con. Người dân phải lội bộ đến đầu cầu Nậm Păm trong khi đội cứu trợ bắc thang cõng đồ ăn, nước uống lên cầu, thả xuống cho bà con ở đầu cầu bên kia. Nhưng cũng chỉ hơn 1 tuần, cây cầu Nậm Păm đã được khôi phục; một con đường cứu trợ hình thành bằng cách san gạt những tảng đá lớn dưới lòng suối, giúp công tác cứu trợ và khắc phục sự cố thuận lợi và cũng nhóm lên hy vọng cuộc sống đang dần hồi sinh tại nơi đây.

Ông Nguyễn Thành Công cho biết, hiện tỉnh Sơn La đã quyết định chi 130 tỷ đồng hỗ trợ bà con vùng lũ. Công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích đang được tích cực triển khai. Các hộ dân mất nhà và ở khu vực nguy hiểm đã được bố trí ở các nhà cộng đồng, nhà người thân và tập trung tại các lán bạt...

Các đoàn cứu trợ khắp cả nước đã về với Mường La, theo ông Công, lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm đủ cung cấp cho bà con trong 6 tháng. Người dân không còn nỗi lo đói, rét. Trong mất mát, đau thương tình người khắp nơi đang vun đắp cho người dân vùng lũ để họ sớm vượt qua khó khăn.

“Dự kiến đến ngày 30/9 sẽ cấp điện trở lại cho xã Nậm Păm và Ngọc Chiến... Nhưng về lâu dài, phải quy hoạch được khu sinh sống của người dân để tránh lũ, điều ấy sẽ ổn định đời sống lâu dài cho người dân", ông Công chia sẻ.

Hải An