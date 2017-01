Nghi phạm vụ lập mưu sát hại chồng để 'chiếm đoạt' vợ khai gì?

Ngày 2/1/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Dương Quang Long (51 tuổi, ngụ ấp Thân Bình, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Dương Quang Long, người bịa chuyện quan hệ bất chính với vợ nạn nhân là hòng che giấu hành vi cướp tài sản của mình (Ảnh Công an cung cấp).

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Kỷ (46 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 29/12/2016, sau khi thủ sẵn khúc gỗ trong người, đối tượng Long điều khiển xe máy vượt hơn chục km đến trước sân nhà anh Kỷ và lấy lý do đi đám về nên xe bị hư hỏng để mượn phụ tùng sửa xe.

Khi hai người cùng kiểm tra xe, lợi dụng lúc anh Kỷ sơ hở, Long dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào phía sau đầu của Kỷ khiến nạn nhân bị thương. Sau đó, nạn nhân được đến bệnh viện cấp cứu.

Khu vực nhà của nạn nhân nơi xảy ra vụ việc (Ảnh Thanh Lâm).

Qua truy xét, Long bị Công an huyện Long Hồ bắt giữ. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận do “thích” vợ của ông Kỷ nên nảy sinh ý định sát hại ông này để dễ bề được bày tỏ tình cảm.

“Tuy nhiên, qua điều tra không phải vậy, nghi phạm lập mưu sát hại chồng nhằm mục đích cướp tài sản, chứ không phải yêu đương với vợ nạn nhân. Sở dĩ, Long bịa chuyện quan hệ bất chính là hòng che giấu hành vi phạm tội của mình. Do hôm đó có con gái của nạn nhân mới về nhà chơi nên đối tượng gây án bất thành và bị phát hiện”, một cán bộ cảnh sát cho hay.

Được biết, Long và vợ của ông Kỷ đều sống bằng nghề mua bán quần áo, giày dép tại các chợ trên địa bàn. Riêng Kỷ thì ở nhà làm ruộng và nuôi bò.

Hiện ông Kỷ đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Lâm