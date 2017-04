Người ‘se duyên’ cho hàng nghìn cặp đôi bằng những album ảnh cưới

Khi các cặp đôi yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân, bên cạnh các thủ tục cưới hỏi truyền thống thì ngày nay họ không thể thiếu khâu quan trọng nhất, đó chính là lựa chọn địa điểm, chụp ảnh cưới. Để phục vụ nhu cầu ngày càng cao này, những dịch vụ chụp ảnh cưới đã ra đời.

Những bộ ảnh cưới đẹp, độc, lạ được ra đời...

Nhiếp ảnh gia Kevin Phạm (tên thật Phạm Minh Hòa, SN 1982) hiện đang sinh sống tại phố Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội là một trong những nhiếp ảnh gia có tiếng tại Hà thành trong lĩnh vực ảnh cưới.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, anh Kevin Phạm cho biết cơ duyên đến với nghề nhiếp ảnh rất tình cờ: “Trong một lần ngồi nói chuyện với các anh em chụp ảnh, tôi thấy hứng thú khi họ được đi đây đi đó, được thỏa sức sáng tạo và cho ra đời những bức ảnh đẹp lung linh. Tò mò không biết làm sao họ lại cho ra những sản phẩm đẹp mắt đến vậy, đó cũng là lý do thôi thúc tôi quyết định làm nhiếp ảnh”.

Nhiếp ảnh gia Kevin Phạm có 10 năm trong nghề nhiếp ảnh.

Bắt đầu cầm máy ảnh từ năm 2001, cũng như bao người mới vào nghề, Kevin Phạm cảm thấy có đôi chút khó khăn: “Khi đó tôi chưa hiểu gì về máy ảnh, các thông số kỹ thuật, nhưng vì đam mê trong người quá lớn cộng thêm có sự trợ giúp nhiệt tình của những người anh đi trước nên dần dần đã bớt bỡ ngỡ”.

Trong suốt 10 năm theo đuổi nghiệp nhiếp ảnh, có những lúc Kevin Phạm cảm thấy rất khó khăn khi phải thức đêm hôm sửa ảnh cho khách, rồi di chuyển đến mọi nơi để có những bức hình ưng ý... Thế nhưng bằng đam mê của mình anh đã vượt qua được và đến thời điểm này, Kevin Phạm đã trở thành cái tên được giới nhiếp ảnh biết đến và nể trọng.

Để chụp những bức ảnh độc, lạ, nhiếp ảnh gia Kevin Phạm đã gặp phải không ít khó khăn, thậm chí nguy hiểm, anh chi sẻ: “Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm máy của tôi đó là trong một lần đi chụp ảnh tại Cô Tô, khi đang chờ sóng vỗ để bắt khoảnh khắc đẹp thì không may sóng vỗ mạnh quá, tôi trở tay không kịp khiến cơn sóng to trùm cả lên người, trôi theo biển cả máy và người rất may là luôn có phương án dự phòng đi xa mang theo 2 máy”.

Để có bức ảnh này, nhiếp ảnh gia đã hỏng cả máy ảnh vì bị sóng vỗ mạnh.

Kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất trong quá trình chụp ảnh của Kevin Phạm đó chính là vào năm 2015, trong trận bóng đá giữa Việt Nam và Myanmar, anh dẫn cả cô dâu chú rể vào sân vận động Mỹ Đình cổ vũ và chụp ảnh cưới.

“Khi đó mọi người thấy lạ đều đổ dồn vào nhìn, tranh thủ vừa xem vừa hò hét tôi đã có cơ hội bấm máy, chớp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp”, anh Kevin Phạm nói.

Những bức ảnh cưới độc đáo tại sân vận động Mỹ Đình.

Trong 10 năm bấm máy, Kevin Phạm không nhớ cụ thể mình đã chụp được cho bao nhiêu cặp đôi, nhưng con số mà anh trực tiếp bấm máy khoảng hơn 5 nghìn cuốn. Mỗi một cặp đôi khi đến đây, họ đều cảm thấy hài lòng trước những ý tưởng mà nhiếp ảnh gia đưa ra.

“Dựa vào tính cách của các cặp đôi tôi luôn cố gắng để không trùng lặp nhau, tạo ra những bộ ảnh cưới độc đáo nhất”, nhiếp ảnh gia chia sẻ thêm.

Với Kevin Phạm anh coi nhiếp ảnh là một niềm đam mê lớn và luôn thực hiện niềm đam mê ấy một cách nghiêm túc.

Nhiếp ảnh gia 8X coi ca sĩ Tuấn Hưng như một người anh.

Trong những năm qua, nếu thường xuyên theo dõi trang facebook của Kevin Phạm nhiều người sẽ nhận ra, những bức ảnh đẹp của ca sĩ Tuấn Hưng đều do anh chụp. Chia sẻ về cơ duyên được làm việc với người nổi tiếng, nhiếp ảnh gia này cho hay: “Được làm việc cùng ca sĩ Tuấn Hưng là một cơ duyên và may mắn với tôi. Qua một người em tôi được tiếp xúc hàng ngày với anh Tuấn Hưng, đặc biệt hai anh em có cùng sở thích bóng đá".

Khi được nhiều người đặt biệt anh là “ông tơ” chuyên se duyên cho các cặp đôi thông qua những bộ ảnh cưới đậm chất tình, Kevin Phạm cười: “Tôi cảm thấy vui khi được mọi người ưu ái đặt biệt danh trên, nhưng bản thân tôi tự nhận mình chưa thật sự xứng với danh xưng “ông tơ””.

Nhiếp ảnh gia 8X cho biết sẽ luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Đạt được những thành quả như ngày hôm nay, Kevin Phạm cho biết anh luôn có người thân, bạn bè ở bên ủng hộ. Trong đó, hậu phương vững chắc nhất là vợ và con trai. Thời gian tới, nhiếp ảnh gia này cho biết anh sẽ cố gắng cho ra những album ảnh cưới tuyệt đẹp hơn nữa.

Hoàng Bích