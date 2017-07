Người yêu liên lạc với vợ cũ ngày 5-7 lần, nên chia tay hay tiếp tục

Tôi là mẹ đơn thân và đang yêu một người đàn ông đã ly hôn, anh ấy với vợ cũ có 1 đứa con chung, hiện bé đang sống với mẹ. Thời gian gần đây, anh ấy đề nghị chuyện kết hôn, nhưng tôi còn lấn cấn vì có nhiều vấn đề từ phía anh ấy khiến tôi chưa an tâm. Trước khi yêu tôi, anh ấy là dân chơi, chỉ ăn chơi và nợ nần. Từ khi yêu tôi, anh ấy đã thay đổi, không chơi bời nữa, nhưng chuyện bia rượu say sưa thì vẫn diễn ra tháng vài lần, chưa kể những ngày uống mà không say. Công việc của anh thì thu nhập rất bấp bênh, trong khi đó, mỗi tháng đã phải có nghĩa vụ gửi tiền nuôi con 3 triệu. Tôi đã nhiều lần góp ý với anh ấy về việc tụ tập nhậu nhẹt và yêu cầu anh ấy tập trung tìm một công việc ổn định, nhưng hơn 1 năm rồi vẫn chưa thấy vấn đề được cải thiện.

Tôi cảm thấy mọi thứ bấp bênh, có nên chia tay? (Ảnh minh họa).

Vấn đề đáng ngại nữa là về vợ cũ của anh ấy, tôi thấy chị ta rất thường xuyên điện thoại, một ngày có đến 5-7 cuộc gọi từ chị ta đến máy anh ấy và 1 tuần là 3-4 ngày như thế. Có những khi 23h đêm rồi vẫn điện thoại để “trao đổi vấn đề của con”, lại có lần 1h đêm nhắn tin đòi hỏi anh ấy phải làm cái nọ cái kia cho con. Tôi cảm thấy rất không hài lòng và cũng đã trao đổi với người yêu, ý kiến của tôi đưa ra là muốn anh ấy nói thẳng với chị ta rằng có việc gì thực sự quan trọng thì hãy gọi chứ đừng làm phiền nhau suốt như hiện tại. Nhưng anh người yêu tôi không chấp thuận, anh ấy bảo không muốn gây căng thẳng vì sợ cô ta không cho gặp con.

Cứ nghĩ đến chuyện sẽ lấy một người thu nhập bấp bênh, hay nhậu nhẹt, chưa dứt khoát được với vợ cũ là tôi thấy tương lai mờ mịt. Thế nhưng nếu chia tay thì tôi không thể vì tôi rất yêu anh ấy. Xin cho tôi lời khuyên.

(Linh Lan, Hà Nội, 31 tuổi)

Anh Đức Quý (38 tuổi) tư vấn:

Người phụ nữ trước khi kết hôn cần thận trọng nhìn nhận mọi vấn đề của người đàn ông mình định gắn kết cả đời. Bởi để đi đến hôn nhân thì tình yêu thôi chưa đủ. Bạn đã từng đổ vỡ hôn nhân nên bạn là người biết rõ để có một gia đình bền vững thì cần có những tiền đề gì.

Chuyện công việc của anh ấy không ổn định, thu nhập bấp bênh sẽ là khó khăn lớn, nhất là anh ta lại thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè thì tôi có thể chắc chắn số lương của anh ta hàng tháng không đủ để anh ta nuôi bản thân chứ đừng nói đến chăm lo cho bạn và con bạn. Bạn hãy cứ tưởng tượng cảnh, sau này chồng bạn đã không đóng góp được gì về kinh tế, thỉnh thoảng lại ngửa tay xin bạn “trợ cấp”, bạn chấp nhận được không?

Rồi chuyện liên lạc giữa anh ta và vợ cũ nữa, nếu đúng như người yêu bạn nói là, anh ta để vợ cũ “tác oai tác quái” thường xuyên vì sợ mất quyền gặp con thì bạn hãy nói thẳng với anh ta rằng, luật pháp bảo vệ quyền được gặp và chăm sóc con của anh ấy, nếu vợ anh ấy làm khó dễ thì có thể nhờ cơ quan công an giải quyết. Anh ta không thể nhún nhường với vợ cũ mãi được.

Tuổi xuân của người phụ nữ qua rất nhanh, bạn đừng nên mất thêm thời gian cho một mối quan hệ không đi đến đâu. Hãy nói chuyện thẳng thắn với người đàn ông kia một lần về những vấn đề kể trên, nếu anh ta đồng ý và quyết tâm sẽ thay đổi thì hãy cho anh ta và mình thêm 1-2 tháng để cải thiện tình hình. Còn nếu anh ta ậm ờ không dứt khoát thì tốt nhất bạn hãy kết thúc mối quan hệ này, chịu đau khổ một thời gian còn hơn là “cố đấm ăn xôi” để khổ cực, bất hạnh thêm một lần nữa.

Phong Linh (ghi)