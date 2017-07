Những điều cần lưu ý khi chạy gần xe container trên đường

Không giống như hệ thống phanh đĩa trên các xe ô tô du lịch, phần lớn các mẫu xe tải, xe container đều sử dụng phanh tang trống. Vì vậy, khi chở hàng hóa tải trọng lớn, lưu thông với tốc độ cao, các loại xe tải, xe container cần thời gian và quãng đường phanh để xe dừng hẳn, lớn hơn các loại xe khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, người lái xe con, xe du lịch, xe khách cần lưu ý:

Hạn chế đi vào điểm mù của xe container

Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở phía trước, sau hay hai bên thân xe. Theo đó, để an toàn cho bản thân, người điều khiển xe ô tô, xe máy nên tránh xa những điểm mù này.

Khi đang lưu thông phía sau xe tải lớn, xe container bạn nên điều chỉnh tốc độ duy trì khoảng cách an toàn để tránh đi vào điểm mù phía sau của xe tải. Căn khoảng cách giữa hai xe, sao cho người lái xe tải, xe container có thể nhìn thấy xe bạn qua các gương chiếu hậu. Hãy giảm tốc độ khi xe tải, xe container đi phía trước phát tín hiệu chuyển làn đường hay rẽ qua hướng lưu thông khác.

Người điều khiển xe ô tô, xe máy nên tránh xa những điểm mù của xe container, xe tải, xe siêu trường, siêu trọng...

Giữ khoảng cách an toàn

Ngoài ra, với bán kính quay vòng lớn, trọng tâm xe cao nên khi vào cua, tài xế xe tải, xe container thường cần nhiều không gian để mở lái. Đặc biệt, với các xe chở container cỡ lớn, khi vào cua, lái xe thường mở lái rộng nhất có thể ngược về hướng xe cua. Điều này thường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va quệt với các phương tiện xung quanh.

Vì vậy, nếu đang điều khiển ô tô con hoặc xe máy lưu thông trên đường và gặp xe tải lớn, xe container, xe siêu trường, siêu trọng, lái xe nên giữ khoảng cách an toàn, hạn chế việc di chuyển gần các loại xe này.

Bạn cũng không nên chạy xe song song với những chiếc xe "khổng lồ" này, luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn. Khoảng cách tới xe tải trước luôn đảm bảo là 1/2km chỉ tốc độ trên bảng táp lô. Điều này có nghĩa là khi bạn chạy với tốc độ 100km/h thì khoảng cách an toàn là 50m, tốc độ 60 km/h thì khoảng cách an toàn là 40m.

Không nên để xe của bạn chạy song song với xe tải, xe container trừ trường hợp quyết định vượt.

Không đổi luồng đột ngột

Khi lưu thông lái xe nên kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với các xe đi phía trước. Không nên thay đổi luồng đột ngột khi đi cạnh xe tải hay xe container. Việc làm này có thể khiến xe của bạn có thể bị ép qua lề đường hoặc bị các xe lớn khác tông phải.

Đi lưu thông xe trên đường bạn cũng nên tránh lái xe phía bên phải của xe tải, container hay bất kỳ một chiếc xe nào khác, điều này hết sức nguy hiểm và dễ xảy ra va chạm.

Bật đèn tín hiệu sớm hơn khi chuyển làn, rẽ hay dừng hẳn bởi xe tải cần nhiều thời gian và cần quãng đường dài hơn để đi chậm lại hay dừng hẳn.

Nhập làn xe một cách cẩn thận, không nên nhập làn xe ngay trước đầu xe tải nhất là khi giao thông phía trước đang ùn tắc. Ở thời điểm này nếu xe tải muốn vượt qua thì bạn hãy giảm tốc để giảm thời gian vượt.

Không bám đuôi xe tải, xe container

Trong thực tế, sẽ không ít lần bạn bắt gặp trường hợp xe tải, xe container chở hàng nặng và di chuyển chậm, ì ạch khi đi đường đèo dốc. Trong trường hợp này, tuyệt đối không nên bám đuôi xe tải, bởi bạn sẽ không thể xử lý kịp khi chẳng may xe tải phía trước mất số, tuột dốc. Lái xe cũng không nên vội vàng hay lúng túng mà chuyển hướng sai lầm, cũng không nên cố tình tăng tốc để vượt xe.

Vượt xe dứt khoát

Trước khi vượt hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó, ngoài đèn tín hiệu (xi nhan), người lái nên nháy đèn pha/cos hoặc còi để báo hiệu với xe container.

Để hạn chế tối đa di chuyển vào điểm mù của xe container, bạn nên vượt bên trái các xe tải, xe container, đây là khu vực có ít điểm mù hơn. Ngoài ra, khi vượt bạn nên chú ý tốc độ, dứt khoát trong thao tác chân ga.

Khi nhận thấy xe tải, xe container muốn vượt qua xe bạn. Hãy giảm tốc độ nhường đường tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua. Không nên lưu thông phía trước xe tải với khoảng cách quá gần.

Đ.Huệ (tổng hợp)