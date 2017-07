Những tình huống nguy hiểm đến thót tim tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ở TP.Hải Phòng đã có từ lâu đời. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến năm 1990, lễ hội được phục dựng. Hàng năm, tại đây diễn ra vòng sơ loại để tuyển chọn những “ông trâu” xứng đáng lọt vào vòng chung kết.

Ngày chính hội cũng như vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 9/8 âm lịch. 16 “ông trâu” chia làm 8 cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để tìm ra “ông trâu” vô địch.

Ngày chính hội, hàng vạn du khách từ khắp mọi miền đất nước đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn để tham dự lễ hội độc đáo của dân miền biển này. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn dù mang lại không khí nhiệt huyết, vui tươi nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường về an ninh, an toàn cho du khách, chủ trâu, cũng như chính trâu tham dự.

Sau đây là một số hình ảnh tổng hợp thể hiện sự nguy hiểm của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn:

Khi tiến hành trận đấu, có quá nhiều người trên sân để đưa trâu vào trận và bắt trâu. Sẽ vô cùng nguy hiểm khi trâu quá hăng chọi và quay sang đuổi người.

Những chiếc rào thép mong manh khiến các cặp trâu thi đấu, đuổi nhau có thể bị đổ, trâu vượt ra ngoài bất cứ lúc nào.

Những miếng cáng, hổ lao dũng mãnh khiến không ít trâu bị trọng thương, gãy sừng.

Đã có những "ông trâu" tử vong ngay trên sân đấu vì miếng đánh hiểm.

Việc giữ, khống chế những "ông trâu" sau khi trận đấu kết thúc là không hề dễ dàng.

Thậm chí, nhiều người trong đó có cả phóng viên bị các "ông trâu" rượt đuổi khi trận đấu đến hồi kết.

Lực lượng công an làm công tác bảo vệ an ninh cũng thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Cá biệt, tại một trận đấu thuộc vòng loại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017, ngày 1/7, trâu số 18 đã húc tử vong chủ nhân của mình là ông Đinh Xuân Hướng.

Ngày 1/7, tại vòng loại lễ hội chọi trâu, sau khi xảy ra sự cố trâu số 18 húc chủ nhân của mình là ông Đinh Xuân Hướng ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn khiến ông này tử vong, cục Văn hóa cơ sở (bộ VH-TT&DL) đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu TP.Hải Phòng báo cáo về việc này. Nếu không đảm bảo các yếu tố về an toàn, an ninh, nhiều khả năng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 sẽ bị tạm dừng để củng cố biệnđảm đảm bảo an toàn cho du khách đến xem.

Minh Sơn