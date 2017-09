Khẩn trương khắc phục bão số 10

Ngay sau khi kiểm tra, chỉ đạo tại tỉnh Quảng Bình, sáng 16/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà, động viên người dân khắc phục những hậu quả sau bão số 10.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã về Nghệ An chỉ đạo tỉnh Nghệ An vào cuộc quyết liệt để giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất sau sự tàn phá của cơn bão số 10.

Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà cho hộ gia đình thương binh 3/4 bị sập nhà sau bão số 10.

Tính đến thời điểm hiện tại, hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, hệ thống phòng học bị đổ sập, hàng nghìn học sinh chưa thể đến trường sau trận bão lịch sử.

Trước thiệt hại nặng nề của cơn bão số 10, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh huy động 11.000 cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả.

Trong bão số 10, hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân trên địa bàn TX.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả.

Được biết, theo thống kê sơ bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có hàng trăm ngôi nhà, cửa tiệm bị lốc xoáy làm tốc, đổ mái. Nặng nhất là ở TX.Hương Thủy với hơn 500 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng; huyện miền núi A Lưới có hơn 200 nhà; huyện Phong Điền gần 40 nhà và TP.Huế có 31 nhà của các hộ bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, nhiều hoa màu, cây cối cũng bị bão số 10 tàn phá nặng nề. Tại huyện vùng cao A Lưới có hơn 35ha cây keo tràm bị gãy đổ, công trình thủy lợi A Roàng 2 bị lũ cuốn trôi hoàn toàn với tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã di dời 410 hộ dân với 1.424 nhân khẩu.

Hiện, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10 đang được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tích cực triển khai để sớm đưa người dân ổn định lại cuộc sống. Bước đầu, chính quyền địa phương sẽ trích ra một phần ngân sách để hỗ trợ cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo để họ vượt qua khó khăn trước mắt, còn những hộ bị thiệt hại lớn hiện phường vẫn đang thống kê và sẽ có hỗ trợ sau.

Mặc dù không nằm trong tâm bão, nhưng trước sự tàn phá của cơn siêu bão đã khiến cho người dân tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng nề. Rất nhiều cột điện trên địa bàn Nghệ An bị gãy đổ, dẫn đến việc 2 người dân tử vong.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại địa bàn TP.Thanh Hóa khiến một số nơi trũng thấp và nhiều tuyến đường bị ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Hàng trăm hộ dân ở xã Na Mèo và Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị cô lập do lượng nước từ thượng nguồn sông Lò và sông Luồng dâng cao.

Ngành Điện cũng đã thiệt hại nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đủ có 126 đường dây trung thế, 4.293 trạm biến áp bị mất điện, công suất mất điện ước khoảng 245MW, sản lượng điện không cung cấp được ước khoảng 3 triệu kWh. Tổng số 295 xã và 439.243 khách hàng bị mất điện.

Siêu thị bốc cháy trong đêm mưa bão

Cũng trong ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại siêu thị Thành Đô nằm trên đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội khiến cho toàn bộ trang thiết bị và hàng hóa bị thiêu rụi trong đêm.

Bắt được 1 trong 2 tử tù vượt ngục

Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi trại Tạm giam T16 của bộ Công an, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) xác nhận, các đơn vị nghiệp vụ của công an vừa bắt được một trong hai đối tượng trên là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, tráu tại huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Cũng theo nguồn tin này, Thọ “sứt” bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hải Dương. Hiện, C45 đang tiến hành di lý đối tượng trên đường về Hà Nội.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt tử tù còn lại là Nguyễn Văn Tình.

Văn Minh (tổng hợp)