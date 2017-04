Phạm Thu Hà, MC Thu Trang đọ sắc trong sự kiện của NTK Lê Hoàng Hải

NTK Lê Hoàng Hải cho biết, vào ngày 15/4 tới đây, show diễn thời trang mang tên One Night In Paris của anh sẽ được diễn ra tại trường đại học Dược, Hà Nội. Theo đó, đây là các thiết kế được anh và cộng sự chuẩn bị công phu suốt từ 6 tháng trước.

Theo đó, BST One Night In Paris lấy cảm hứng từ những quý cô Paris thập niên 50. Để nổi bật được cảm hứng đó, NTK Lê Hoàng Hải chú ý đến từng chi tiết nhỏ: Địa điểm tổ chức show diễn phải có kiến trúc Pháp cổ, nghệ sĩ biểu diễn là các ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng, dàn mẫu 30 người đều là mẫu nước ngoài đảm bảo thể hiện trọn vẹn thần thái BST thời trang Xuân Hè 2017 One Night In Paris.

Xuất hiện tại buổi giới thiệu show diễn thời trang này có ca sĩ Phạm Thu Hà và MC Thu Trang. Phạm Thu Hà diện váy body, vai trần màu đen để tôn dáng và vui vẻ cùng MC Thu Trang trò chuyện, tạo dáng.

Chia sẻ về việc sử dụng người mẫu Tây, Lê Hoàng Hải cho biết: “Trong giới thời trang, ai cũng hiểu làm việc với mẫu Tây là một điều rất khó khăn. Đầu tiên, là rào cản ngôn ngữ. Thứ 2, là mẫu Tây vô cùng khó tính, yêu cầu cao, chưa kể tiền cát-sê đương nhiên cũng phải nhiều hơn”.

Thế nhưng, NTK Hoàng Hải cho biết, tất cả những thứ đó “đều là chuyện nhỏ”. Và anh là người duy nhất được các “nàng thơ” gọi là “Gentleman” tức là “Quý ông”. Không riêng những người mẫu nước ngoài, khách hàng của anh - những người có phong cách sang trọng và quý phái, thường rất yêu quý cách làm việc, thẳng thắn chỉn chu và cầu toàn của anh.

