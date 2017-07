Phát hiện cô giáo mầm non tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể

Ngày 3/7, ông Nguyễn Hữu Ngân, Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một cô giáo mầm non bị tử vong với hàng chục vết chém trên cơ thể.

Nạn nhân là chị Dương Thị Ch. (SN 1969), trú tại xóm 1B, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương tá hoả phát hiện chị Dương Thị Ch. nằm gục chết trong nhà. Sự việc nhanh chóng được trình báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, nạn nhân bị tử vong bởi 11 vết chém trên cơ thể. Nghi phạm giết hại nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965), trú tại xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Theo ông Ngân, sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm Sơn đã khoá cửa rồi đến công an đầu thú.

Được biết, nạn nhân Dương Thị Ch. là giáo viên một trường mầm non trên địa bàn, đã li hôn chồng, sống một mình và có 2 người con đi làm ăn xã.

Xuân Chinh