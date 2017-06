'Chuyện ấy' giúp bạn thông minh hơn

“Quan hệ tình dục có rất nhiều ý nghĩa với cuộc sống, không chỉ giải quyết nhu cầu sinh lý mà còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác, trong nghiên cứu này, chúng tôi đề cập tới chức năng nhận thức”, tiến sĩ Hayley Wright đến từ trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học, Hành vi và Thành tích của đại học Coventry, Anh cho biết.

Theo đó, các nhà nghiên cứu đến từ đại học Oxford và Coventry đã tiến hành phân tích trên 73 người, bao gồm 28 nam giới, 45 nữ giới và tất cả đều trong độ tuổi từ 50 đến 83. Trong số những người tham dự, 37 người nói họ có quan hệ tình dục hàng tuần, 26 người nói có quan hệ tình dục hàng tháng và 10 người nói không bao giờ.

Kết quả cho thấy những người làm “chuyện ấy” hàng tuần thường đạt được điểm kiểm tra trung bình cao hơn 2 điểm so với những người chỉ quan hệ tình dục hàng tháng và cao hơn 4 điểm so với những người không bao giờ quan hệ tình dục. Giải thích lý do, các tác giả nghiên cứu cho rằng tình dục giúp cải thiện hormones dopamine và oxytocin, từ đó não bộ sẽ truyền tín hiệu tốt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học Tâm lý Xã hội Gerontology trước đây cũng đưa ra kết luận rằng quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp con người sử dụng ngôn ngữ, nhận biết hình ảnh tốt hơn. Các đối tượng hay làm “chuyện ấy” thường diễn đạt trôi chảy và sao chép được nhiều hình ảnh phức tạp.

