Quảng Nam: Tuần tra giữa đêm, phát hiện 5 ghe hút cát trái phép

Ngày 13/7, tin nhanh từ phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ trong một đêm, đơn vị này đã bắt được 5 ghe hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.

Cụ thể, khoảng 1h30 cùng ngày, cảnh sát tiến hành tuần tra trên khu vực sông Thu Bồn, đoạn qua các xã Điện Phong, Điện Trung và Điện Quang, TX.Điện Bàn thì phát hiện nhiều ghe thuyền tại đây.

170m3 cát khai thác trái phép đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang tổng cộng 5 ghe có hành vi hút cát trái phép trên khúc sông này. Đó là các ghe mang số hiệu: QNa-0966 do Tăng Đường Quang (trú huyện Hiệp Đức) điều khiển; QNa-1102 do Hồ Văn Phương, QNa-1891 do Mai Văn Đạt, QNa-1034 do Phạm Ngồi, QNa-1096 do Nguyễn Tấn, đều trú huyện Duy Xuyên, điều khiển.

Trên các phương tiện chứa tổng cộng khoảng 170m3 cát. Hiện phòng PC49 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nhâm Thân - Duy Cường