Quảng Ninh: Nhà xe bị bắn thủng kính từng bị xe cùng tuyến hành hung

Sáng 22/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) xác nhận, trước đó đơn vị đã nhận được đơn của gia đình anh T.Q.M. (SN 1974, trú tại phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh), chủ xe khách giường nằm H.M. chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hoá về việc xe của anh bị một nhóm đối tượng hành hung, gây thương tích cho vợ anh.

Sau khi nhận được đơn, Công an TP.Nam Định đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và đã bắt giữ 5 đối tượng là nhân viên của nhà xe Tuấn Nam.

Theo thông tin anh M. cung cấp, trước đó, khoảng 18h30 ngày 30/5/2017, tại ngã 4 Đệ Tứ (thuộc địa phận phường Lộc Hạ, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), xe khách giường nằm BKS: 114B-016… chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa của gia đình anh bị nhóm 5-6 thanh niên là nhân viên của nhà xe Tuấn Nam (BKS: 14B-019…) tấn công.

Nhóm thanh niên này đã đánh chị P.T.D. (vợ của anh M. đi theo xe), đánh và đe dọa lái xe, phụ xe.

Chị D. bị nhóm người của nhà xe Tuấn Nam đánh trọng thương.

Sau khi hành hung chủ xe, tài xế và phụ xe, nhóm thanh niên còn cướp chiếc chìa khóa xe ô tô khách giường nằm của gia đình. Đến nay, các đối tượng vẫn chưa trả lại cho anh M..

Nhận được tin, anh M. điều khiển ô tô từ Quảng Ninh sang Nam Định. Trên đường đi anh M. phát hiện chiếc xe của nhà xe Tuấn Nam đang lưu thông tại khu vực huyện An Dương, TP.Hải Phòng nên đã chặn xe lại và báo Công an huyện An Dương bắt giữ.

Ngay sau đó, gia đình anh M. có đơn trình báo cơ quan CSĐT Công an TP.Nam Định đề nghị xử lý kẻ gây thương tích cho chị D.. Cơ quan Công an TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) đã bắt giữ được 5 đối tượng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ xe Tuấn Nam đã nhiều lần gặp chị D. để xin lỗi và mong chị rút đơn tố cáo. Sau khi xem xét, chị D. nể tình đã có đơn xin rút đơn tố cáo gửi VKSND TP.Nam Định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, gia đình anh M. rút đơn xong, nhà xe Tuấn Nam “lật kèo”, không bồi thường cho chị D..

Anh M. cho biết: Việc gây thương tích với vợ anh, nhà xe Tuấn Nam xin nên gia đình anh đã bỏ qua. Còn về dấu hiệu hành vi cướp tài sản trên xe (cướp chìa khóa xe ô tô khách của gia đình), anh M. vừa có đơn gửi đến Công an TP.Nam Định đề nghị làm rõ.

Đối tượng đi taxi bắn súng vào kính xe khách H.M..

Trước đó, báo Người Đưa Tin đưa, vào khoảng 21h27 ngày 19/9, xe khách giường nằm H.M. chạy tuyến Quảng Ninh - Thanh Hóa đang lưu thông trên quốc lộ 18 hướng về bến xe Cửa Ông (Quảng Ninh), qua khu vực trường cao đẳng sư phạm Uông Bí (phường Nam Khê, TP.Uông Bí) thì bất ngờ bị một thanh niên đi trên xe taxi BKS: 14A-117… dùng súng bắn thẳng vào kính xe.

Sau tiếng nổ lớn, cửa kính bên phụ xe ở vị trí giường đầu tiên của tầng 2 bị thủng một lỗ bằng ngón tay út, toàn bộ cửa kính bị rạn nứt. Sự việc khiến nhiều hành khách đi trên xe hoảng sợ.

