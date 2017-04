Rút thẻ đỏ doạ lái xe: Đâu là sự thật?

Như đã thông tin, ngày 5/4, gần khu vực trụ sở Công an huyện Ba Vì, TP.Hà Nội có xảy ra một vụ mâu thuẫn giao thông giữa 4 người đàn ông đi trên chiếc xe ô tô 7 chỗ màu trắng BKS: 30E-14xxx có gắn giấy của bộ Công an ở kính trước, dừng xe giữa đường, chặn một chiếc xe tải 8 tấn đe doạ và yêu cầu lái xe xuống đường để giải quyết sự việc.

Giám đốc doanh nghiệp xưng danh cán bộ đe doạ lái xe tải.

Theo nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin, người đàn ông có lời lẽ không đúng mực và cử chỉ đe doạ lái xe tên đầy đủ là Lê Phúc – Giám đốc công ty Xây dựng P.H (trụ sở tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Công ty đã thành lập từ nhiều năm nay và hiện vẫn đang hoạt động. Còn người đàn ông rút thẻ đỏ tên là Thanh - cán bộ thuộc đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và ma túy, Công an huyện Ba Vì.

Sáng 10/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Phúc thừa nhận, buổi trưa ngày 5/4, ông cùng với ông Thanh và 2 người bạn khác đi ăn trưa với nhau tại một nhà hàng gần khu vực xảy ra sự việc.

Chiếc xe gắn thẻ bộ Công an lên kính trước của ông Phúc - Giám đốc công ty Xây dựng P.H.

Ông Phúc cho biết: “Việc này, tôi đã tường trình rõ với Công an huyện rồi. Chúng tôi chỉ đi ăn trưa với nhau, chiều anh Thanh phải làm việc với cục Sở hữu Trí tuệ, tôi thì bận họp, với lại vợ gần như cấm tôi uống rượu trưa nên anh em không uống rượu. Chiếc xe 7 chỗ màu trắng chặn đầu xe tải là chiếc xe của tôi”.

Khi được hỏi về chiếc xe có gắn phù hiệu bộ Công an là do ai cấp, ông Phúc phủ nhận: “Không có thẻ của bộ Công an gắn trên xe. Mọi thông tin đều do Công an huyện nắm rõ”.

Cán bộ Công an Ba Vì rút thẻ doạ lái xe.

Mặc dù ông Phúc đã thừa nhận mình có đi ăn trưa cùng với ông Thanh (cán bộ Công an huyện Ba Vì) vào trưa hôm xảy ra sự việc, nhưng khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Kiều Quang Phương – Trưởng Công an huyện Ba Vì lại phủ nhận thông tin này.

Ông Phương cho hay: “Ông Thanh không đi cùng với ông Phúc và đã có báo cáo gửi lên lãnh đạo Công an TP. Hà Nội về sự việc trên”.

Như vậy có thể thấy rằng, có sự bất nhất trong khi trao đổi thông tin về sự việc giữa lãnh đạo Công an huyện Ba Vì và “người trong cuộc”(!?).

Thế Anh

