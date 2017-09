Sốt xuất huyết tại Hà Nội: 10% hộ dân không hợp tác phun thuốc

Báo cáo của sở Y tế TP.Hà Nội cho thấy, trong tuần qua trên địa bàn TP ghi nhận 2.605 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 307 trường hợp so với tuần từ 21-27/8 và giảm 973 trường hợp so với tuần cao điểm từ 6-13/8). Trong tuần qua không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, số bệnh nhân đã khỏi là 22.176. Hiện còn 2.088 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Số ổ dịch đã được khống chế là 3.036/3.622.