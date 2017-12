Tài xế taxi Mai Linh trả lại 19 chỉ vàng khách hàng bỏ quên

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 1/12, anh Phạm Việt Cường (SN 1987), là tài xế hãng taxi Mai Linh Hà Tĩnh (thuộc công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh), đón 2 khách hàng là chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1993) cùng chồng là anh Lê Văn Trọng (SN 1990), từ TX.Hồng Lĩnh về xã Đức An, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi đưa 2 vợ chồng chị Linh về đến nơi, anh Cường lái xe quay về TX.Hồng Lĩnh thì phát hiện chiếc túi xách chứa 13 triệu tiền mặt, 19 chỉ vàng 9999, 1 điện thoại iphone 7 và một số giấy tờ tùy thân của vợ chồng chị Linh bỏ quên trên xe.

Lúc này, anh Cường đã báo cáo với ban quản lý hãng taxi Mai Linh để tìm cách liên lạc với vợ chồng chị Linh nhận lại tài sản.

19 chỉ vàng...

Cùng 13 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại iphone 7...

Vui mừng khi nhận lại số tài sản bỏ quên trên xe, chị Linh chia sẻ, vợ chồng tôi vừa mới cưới nhau. Sáng hôm nay, tôi cùng chồng từ huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về bên ngoại tôi ở xã Đức An. Do tôi bị say xe nên lúc xuống quên túi xách mà không hay biết gì. Khi phát hiện mất đồ, vợ chồng tôi rất lo lắng vì toàn bộ số tiền mừng cưới và vàng đều ở trong chiếc túi xách. Khi được hãng taxi liên lạc nhận lại đồ, vợ chồng tôi mừng quá. May gặp được người tài xế tốt.

Đã được tài xế taxi trao trả lại cho chủ nhân.

Trao đổi với PV, ông Lê Thế Hiền, Phó Giám đốc công ty TNHH Mai Linh Hà Tĩnh chia sẻ, chúng tôi không những xem khách hàng là thượng đế mà còn là ân nhân. Bởi vậy, chúng tôi luôn đào tạo nhân viên của mình về văn hóa doanh nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Hành động trả lại tài sản cho khách hàng của tài xế Cường hay các tài xế khác khiến chúng tôi rất tự hào về thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên công ty. Đấy chính là niềm tin để khách hàng luôn lựa chọn sử dụng dịch vụ của hãng taxi Mai Linh.