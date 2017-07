Tạm giữ nhóm đối tượng lừa gạt bán thuốc Đông y giá cao

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 ngày 4/7, tại thôn Văn Tảo (xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện 6 đối tượng lạ mặt gồm 3 nam, 3 nữ đi xe máy vào một gia đình trong thôn giới thiệu bán thuốc đông y chữa bệnh, nhưng chủ nhà nhận ra đây chính là những đối tượng từng có hành vi tương tự đến lừa tiền của gia đình mình trước đó nên đã hô hoán người dân giữ chân lại.

Một đối tượng bị người dân vây bắt giao cho công an.

Nhận thấy bị bại lộ, nhóm người này nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy. Nhiều người dân thấy vậy liền hô hoán truy đuổi và báo lên Công an xã Thanh An và các xã lân cận.

Bị truy đuổi ráo riết nên đến xã Cẩm Chế, các đối tượng này đã vứt xe máy của mình lại và tiếp tục chạy về hướng xã Liên Mạc, Thanh Lang. Nhưng do không thuộc đường nên 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) đã bị người dân cùng Công an xã Thanh Lang bắt giữ, giao nộp cho Công an huyện Thanh Hà để điều tra.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Lê Minh Hoàn - Phó trưởng Công an huyện Thanh Hà cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành tạm giữ, điều tra 2 đối tượng được cho là có hành vi thôi miên lừa tiền người dân bằng hình thức bán thuốc chữa bệnh.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, bằng hình thức sử dụng lời lẽ dẫn dụ ngon ngọt, chúng mồi chài những người dân tin tưởng để bán thuốc nam với giá cao. Ngày 4/7 vừa qua, khi đang thực hiện hành vi thì bị người dân phát hiện, truy đuổi, bắt giữ nên đã gọi 4 người còn lại đến nhằm trợ giúp.

Hiện Công an huyện Thanh Hà đang tiến hành điều tra mở rộng và khuyến cáo người dân các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra tình trạng tương tự.

Đình Quế