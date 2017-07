Thiết bị y tế 'đắp chiếu', KTNN tái khẳng định kết quả trung thực

Theo kết quả kiểm toán, Bình Dương có 34 thiết bị của trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, Thuận An được cấp từ những năm 2010 mới 100% nhưng đến năm 2015 chưa được sử dụng (do không phù hợp hoặc không có nhu cầu). An Giang có 133 thiết bị tại 9 trung tâm Y tế chưa đưa vào sử dụng từ nguồn đầu tư mua sắm của dự án xây dựng trung tâm y tế huyện và dự án do bộ Y tế cấp phát. Kon Tum có lò đốt rác thải y tế của bệnh viện Đa khoa tỉnh không hoạt động được do công nghệ lò đốt không đảm bảo các điều kiện về môi trường. Sở Y tế Đắk Nông có 2 kính hiển vi 2 mắt hiệu Olympus CX22LED nằm trong bộ dụng cụ, thiết bị phục vụ nuôi cấy, soi và phân lập vi khuẩn, 1 máy phân tích sinh hóa tự động 35 thông số hiệu Global 240 có giá mua 850 triệu đồng chưa sử dụng từ khi nhận bàn giao, vẫn để trong kho.