Thời tiết hôm nay: Sáng sớm Bắc bộ có mưa to, gió giật mạnh

Theo tin tức từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm 15/8 và ngày 16/8 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to như Pha Đin (Điện Biên) 77mm, Lục Yên (Yên Bái) 71mm, Chợ Rã (Bắc Kạn) 50mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 43mm, Thái Nguyên 55mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 74mm, Thái Bình 55mm,…

Từ chiều 16/8 đến hết đêm 17/8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng.

Ngày 17/8, mưa lớn tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu (lượng mưa 50-80mm/24h, có nơi trên 100mm). Khu vực Đông Bắc mưa phổ biến 20-40mm.

Trong hai ngày 17/8 và 18/8, ở các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc còn có mưa vừa, có nơi mưa to 20-50mm; khu vực Đông Bắc mưa 10-20mm.

Riêng khu vực Hà Nội vào sáng 17/8 có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Từ ngày 18/8, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 16/8-19/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung về chiều và tối.

Thời tiết Hà Nội hôm nay (17/8) sẽ có mưa và dông. (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước ngày 17/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nguyễn Nguyên