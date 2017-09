Thời tiết hôm nay: Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông

Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc nên trong những ngày vừa qua ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông nhiều nơi, một số nơi có mưa to như: Đắk Nông 57mm, Đắk Mil (Đắk Nông) 50mm, Phước Long (Bình Phước) 76mm, Bến Tre 72mm, Vị Thanh (Hậu Giang) 51mm,….

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới trong khoảng 2-3 ngày tới, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối.

Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Mưa lớn ở Nam bộ (ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65- 95.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24- 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa tới Thừa Thiên - Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58- 95.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25- 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20- 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68- 96.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31- 34oC

Thành Huế