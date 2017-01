TP.HCM: Đột kích biệt thự phát hiện 12 thanh niên đang 'bay lắc'

Rạng sáng 31/12, Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đồng loạt ập vào kiểm tra 2 ngôi biệt thự trên đường Lê Văn Lương (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM). Tại 2 biệt thự, công an phát hiện nhiều nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy, hút shisa trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Trong căn biệt thự thứ nhất, công an phát hiện 12 thanh niên đang nhảy múa, lắc lư theo nhạc. Gần đó, nhiều dụng cụ để hút shisa và sử dụng ma túy vương vãi khắp nơi. Đặc biệt trong số 12 người trên có 11 nam và chỉ duy nhất có 1 nữ.

Biệt thự này do P.T.M.M (20 tuổi, quê Bình Thuận) mới thuê hơn 10 ngày. Cùng thời điểm này, một đoàn kiểm tra khác của công an xã Phước Kiển đã ập vào 1 biệt thự cũng nằm trên đường Lê Văn Lương. Tại đây, công an phát hiện 5 người đang hút shisa và chơi ma túy.

Những người này khai nhận biệt thự do T.L.H.A. (23 tuổi, ngụ TP.HCM) đứng ra thuê.

Một cán bộ công an xã Phước Kiển cho biết: “Khi đoàn kiểm tra ập vào, nhiều thanh niên vẫn còn ngầy ngật phê ma túy. Đến trụ sở công an xã, họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Một số đối tượng cho biết được mời đến dự tiệc sinh nhật của bạn, chứ không sử dụng ma túy".

"Tuy nhiên, qua thử nhanh, có đến 11 người trong 2 biệt thự bị kiểm tra dương tính với ma túy. Hai nhóm người này đều khai nhận thuê lại biệt thự ở những khu vực kín đáo, ít người chú ý để vui chơi và sử dụng ma túy”, vị cán bộ này cho biết thêm.

Biệt thự nhóm thanh niên thuê để phê ma túy.

Cô H.T.G. (50 tuổi, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Người dân sống quanh đây đều thấy những điểm bất thường diễn ra trong 2 căn biệt thự được người khác thuê lại, chứ không riêng gì tôi. Mỗi ngày, khoảng 1, 2h sáng, tôi lại phát hiện có nhóm thanh niên trẻ tuổi, đi xe máy đắt tiền, hoặc xe hơi tìm đến biệt thự để ngủ lại qua đêm. Thấy lạ, một số người dân xung quanh có phản ánh với công an xã Phước Kiển”.

Cô G. và nhiều người dân sống xung quanh 2 biệt thự rất bất ngờ và lo lắng khi biết nhiều thanh niên thuê biệt thự để phê ma túy đá.

Cô G. bức xúc: “Thời gian gần đây, hiện tượng thanh niên phê ma túy đá, sinh ra ảo giác rồi giết người xảy ra nhiều. Thế nên, khi biết có người thuê biệt thự để sử dụng ma túy, người dân trong khu vực rất lo lắng”.

Không ai ngờ, nhiều biệt thự kín đáo, sang trọng trong khu vực lại trở thành điểm đến mới của những thanh niên hư hỏng. Những biệt thự được “dân chơi” thuê đều nằm trong khu dân cư kín đáo, ít người chú ý. Cổng biệt thự được rào chắn rất kỹ càng. Biệt thự thiết kế cách âm nên dù các thanh niên này bật nhạc rất lớn nhưng âm thanh ít khi thoát ra.

Dụng cụ sử dụng ma túy đá và hút shisa được tìm thấy trong biệt thự.

Trung tá Lâm Ngọc Thích, Trưởng Công an xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết: “Qua phản ánh của người dân, chúng tôi tiến hành theo dõi 2 căn biệt thự này trong nhiều ngày và phát hiện có nhiều thanh niên đến mỗi tối. Đến sáng 31/12, chúng tôi quyết định đột kích vào nhà kiểm tra. Tại 2 biệt thự, các tổ kiểm tra đều phát hiện nhiều thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy. Qua thử nhanh, có 11 người dương tính với ma túy, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngọc Lài