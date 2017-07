Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói gì về vụ bán đảo Sơn Trà?

Chiều 4/7 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp báo để thông tin về các hoạt động của ngành Du lịch 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự có ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, ông Vũ Thế Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc sở Du lịch TP.HCM cùng nhiều các cán bộ của ngành Du lịch cũng tới dự.

Các đại biểu trong buổi họp báo 6 tháng đầu năm 2017 tại Tổng cục Du lịch

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch quốc tế vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm 2016. Lương khách đến từ hai khu vực Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn đạt con số tuyệt đối cao nhất. Những thị trường được miễn phí Visa được duy trì và tăng trưởng khá hơn. Khách du lịch nội địa trong các dịp lễ vẫn tăng cao.

Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2017 khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6.206.336 lượt khách (tăng 30,2%) so với cùng kỳ năm 2016. Lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 5.211.965 lượt khách (tăng 33,0 % so với cùng kỳ năm ngoái); Khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 170.843 lượt khách (tăng 26,0%); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 823.528 lượt (tăng 15,8%). Ước tính khách du lịch nội địa 6 tháng đạt 40,7 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 254.700 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cho biết: "Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Nghị quyết là cơ sở quan trọng để xây dựng các khuôn khổ pháp lý, đề ra các chính sách, khắc phục các khó khăn và vấn đề tồn tại của ngành, huy động sự tham gia và nguồn lực của xã hội nhằm đưa du lịch Việt Nam phát triển ở một tầm cao mới, thuộc nhóm những quốc gia phát triển du lịch hàng đầu trong ASEAN.

Ngày 19/6/2017 Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi) với 438 phiếu tán thành, chiếm 89,21% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật Du lịch 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Đây là dấu ấn lịch sử trong ngành Du lịch Việt Nam...”.

Lễ hội chùa Hương cũng nhận được sự quan tâm của nhiều du khách.

Ông Vũ Quốc Trí – Chánh Văn phòng Tổng cục du lịch Việt Nam cho biết: “Nhiều lễ hội truyền thống được tổ chức sôi nổi tại các địa phương đã thu hút được sự tham gia rất đông đảo và nhiệt tình của du khách trong và ngoài nước như: Lễ hội chùa Hương, Đền Gióng tại Hà Nội; Lễ hội Yên Tử tại Quảng Ninh… Bên cạnh lễ hội truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm, các địa phương còn tổ chức những sự kiện du lịch mang tính vùng miền, có giá trị văn hóa nghệ thuật cao như Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử, Liên hoan ẩm thực quốc tế Hội An 2017…".

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những hạn chế bất cập đã bộc lộ từ lâu vẫn chưa được khắc phục một cách cơ bản. Nguồn nhân lực vẫn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nhất là tại những điểm đến đang phát triển với tốc độ nhanh. Hiện tượng giá dịch vụ, thực phẩm, đồ uống tại một số điểm du lịch gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sự cố ngộ độc thực phẩm là những vấn đề cần tiếp tục được khắc phục, chấn chỉnh…

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Trả lời câu hỏi của pv báo Người Đưa Tin về vụ bán đảo Sơn Trà, Bộ VH,TT&DL có thông báo sẽ lập đoàn thanh tra để làm rõ vụ này, vậy đến nay, việc thanh tra đến đâu rồi? Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết: “Về vụ Sơn Trà, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng bộ VH,TT&DL. Thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ vào làm việc với thành phố Đà Nẵng, để cùng với địa phương này xử lý xem làm thế nào cho phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại. Quan điểm của chúng tôi là ưu tiên cao nhất cho việc bảo tồn sinh thái, tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học. Thành phố Đà Nẵng sẽ phải có những rà soát hiện trạng và những vấn đề mà quá khứ để lại. Làm sao để phát triển du lịch nhưng bền vững, mang lại giá trị bền lâu cho xã hội. Chúng tôi sẽ có những báo cáo cụ thể với Chính phủ trước ngày 30/8 năm nay”.

