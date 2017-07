Tổng kết hoạt động Canh tân hội quán, triển khai sản xuất nhãn sạch

Buổi tổng kết sau 1 năm hoạt động của Canh tân hội quán - điểm sinh hoạt của cộng đồng (ấp An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) còn có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Hậu – Giảng viên trường ĐH Cần Thơ, TS. Trần Minh Hải – Giám đốc Trung tâm đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác, trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (bộ NN&PTNT) cùng các sở, ban ngành liên quan và đông đảo bà con nông dân.

Rất đông bà con xứ nhãn đến dự buổi triển khai thành lập HTX sản xuất nhãn theo quy trình VietGap. (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau 1 năm hoạt động, bà con nông dân không chỉ được tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp mà còn liên kết sản xuất trái nhãn sạch, chất lượng cao.

Hiện, 3 ấp cù lao An Hòa, Tân Hòa, Tân An (xã An Nhơn) có hơn 370ha trồng nhãn, mỗi năm xuất bán hàng trăm tấn nhãn ra thị thường.

Toàn cảnh buổi tổng kết tại Canh tân hội quán. (Ảnh: Thanh Lâm).

Từ chỗ nhãn chỉ cho trái mỗi năm một lần, nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nên rải vụ quanh năm, mùa nào cây cũng cho trái, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng.

Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp nên nhãn rải vụ quanh năm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tại buổi tổng kết, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các nhà khoa học và bà con nông dân đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất để triển khai thành lập HTX sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn VietGap nhằm tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng.

Thanh Lâm