Tranh giành bạn gái, hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Theo thông tin ban đầu, vào 22h40, ngày 10/7, tại quán bia “Lợn quay” thuộc địa phận thôn Phù Lộc, xã Phù Chuẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, đại diện Công an xã Phù Chẩn cho biết: “Vào khoảng thời gian trên, công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ hỗn chiến giữa các thanh niên tại quán “Lợn quay” do ông Trần Viết T. (SN 1964) làm chủ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khoanh vùng hiện trường và phát hiện nam thanh niên tên Hoàng Văn T. (SN 1992, trú tại Bản Đông, xã Từ Phù, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La) bị thương nặng nằm cách đó khoảng 20m. Chúng tôi cùng người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Từ Sơn. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên Hoàng Văn T. đã tử vong không lâu sau đó. Công an xã Phù Chẩn đã báo cáo lên Công an thị xã Từ Sơn và Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, làm rõ vụ án mạng".

Một trong 2 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định 2 nghi can trong vụ án mạng trên là Hoàng Việt Trung (SN 1993) và Hoàng Văn Sỹ (SN 1995) đều trú tại thôn Nà Luông, xã Thái Cường, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Được biết, sau khi gây án, Trung và Sỹ nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường và bắt xe về quê. Tuy nhiên Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng bắt giữ 2 nghi can trên để điều tra, làm rõ vụ án.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn gái giữa Hoàng Việt Trung với Hoàng Văn T.. Tại quán ăn, hai bên đã xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi cả nhóm bạn của Trung và T. đều lao vào ẩu đả dẫn đến hậu quả đau lòng trên.

Được biết, Hoàng Việt Trung và Hoàng Văn T. đều là công nhân công ty POSTER thuộc khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên.

PV