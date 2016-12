Triệt phá hơn 1000 băng nhóm tội phạm núp bóng công ty, doanh nghiệp

Sáng 29/12, Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương về triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tiếp tục chương trình làm việc. Hội nghị đã nghe các Bộ trưởng giải đáp những vấn đề thắc mắc, kiến nghị của địa phương đã phản ánh trong ngày hôm qua.

Mở đầu phiên thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác phân cấp quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Thu ngân sách đến thời điểm này đạt 100,7% dự toán, riêng ngân sách địa phương vượt 15%, dự tính đến hết năm vượt khoảng 70.000 tỉ đồng.

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. (Ảnh: VGP).

Đáng chú ý tại Hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu một số nội dung liên quan đến đấu tranh phòng chống gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh trật tự, an ninh kinh tế, bảo đảm an toàn các công trình trọng điểm... tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong năm 2016 đã triệt phá hơn 1.000 các băng ổ nhóm tội phạm núp bóng các công ty, doanh nghiệp (siết nợ, đòi nợ thuê, khai thác khoáng sản, kinh doanh vận tải, can thiệp vào công tác đấu thầu, hoạt động của doanh nghiệp,...).

Cũng trong năm 2016 đã phát hiện hơn 16.000 vụ vi phạm trật tự về quản lý kinh tế; 224 vụ phạm tội tham nhũng, xử lý nhiều vụ tham nhũng lớn; gian lận thuế VAT; chống buôn lậu, gian lận thương mại; xử lý hơn 17.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, giải quyết bức xúc của người dân về môi trường trên địa bàn; giải quyết các vụ việc đình công, lãn công; xử lý vi phạm trật tự trong PCCC; đẩy mạnh cải cách hành chính trong những lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Bộ trưởng Tô Lâm kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về di dân, di cư để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đời sống dân sinh, nhất là ở những khu công nghiệp, các thành phố lớn với tinh thần "phát triển phải đi liền với ổn định"...

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, trong năm 2016, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, các mục tiêu đã đạt được rất tích cực cả về xuất khẩu; tổng mức luân chuyển hàng hóa; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khoảng 7,4%... Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu bộ máy ngành Công Thương; đơn giản hóa thủ tục hành chính với những cải cách triệt để, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong các hoạt động nhập khẩu, lưu thông.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu một số nội dung về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế; phát triển thị trường khoa học công nghệ... Bộ trưởng nhấn mạnh các giải pháp hỗ trợ những doanh nghiệp đầu đàn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xuất khẩu công nghệ cao; sở hữu trí tuệ...

Đại diện Quốc hội tham dự Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh bày tỏ ấn tượng với những kết quả đã đạt được về kinh tế trong năm 2016, đặc biệt là việc bảo đảm kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các địa phương đã đem lại những kết quả tích cực nhất là: Số lượng doanh nghiệp thành lập mới; số du khách quốc tế đến Việt Nam vượt mục tiêu đề ra; nông nghiệp lấy lại đà tăng trưởng... Qua đó niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào một Chính phủ kiến tạo, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp nâng lên.

Sau đó, các Phó Thủ tướng lần lượt có ý kiến với Hội nghị trước khi Thủ tướng Chính phủ phát biểu tổng kết Hội nghị.

D.Thu