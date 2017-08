Sáng 18/8, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin triệt phá vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, thu giữ hàng chục khẩu súng và hàng nghìn viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Phan Hữu Trọng Nhân tại cơ quan công an.

Đại tá Hạnh cho biết, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phan Hữu Trọng Nhân (35 tuổi, ngụ khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều khẩu súng.

Theo Công an TP.Cần Thơ, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/7, Công an TP.Cần Thơ, bắt quả tang đối tượng Nhân cùng đồng bọn đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên địa bàn phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Nhiều viên đạn các loại cũng được công an thu giữ.

Khám xét khẩn cấp xe ô tô và nhà đối tượng Nhân, công an thu được 2 khẩu súng, 174 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Quá trình điều tra mở rộng, Công an TP.Cần Thơ, tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh.

Cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đến nay, cơ quan công an đã thu giữ 28 khẩu súng (2 súng Rulo, 2 súng Carbine, 1 súng AR15, 1 Col 45, 5 súng bắn đạn hoa cải và nhiều loại súng thể thao khác), 1.855 viên đạn các loại, 2 xe ô tô, 9 điện thoại di động và nhiều loại phụ kiện kèm theo súng, như: ống ngắm, nòng giảm thanh, 5 cặp côn nhị khúc, 8 dao các loại...

Và thu giữ cả côn nhị khúc, dao,...

Công an TP.Cần Thơ đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến Công an quận Cái Răng hoặc phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ tự giác khai báo những vấn đề liên quan đến đối tượng Nhân để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Thanh Lâm