Truy bắt hai đối tượng chém người trên phố Tràng Tiền

Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp Công an phường Tràng Tiền và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt 2 đối tượng dùng dao chém anh Dương Thành C..

Khoảng 14h30 ngày 6/4, anh Dương Thành C. (24 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển xe đạp điện, chở bạn gái đi đến cửa số 53 phố Tràng Tiền (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy SH màu đen, không rõ biển kiểm soát áp sát.

Đột nhiên, hai đối tượng dùng chân đạp vào đầu xe. Anh C. bị nam thanh niên ngồi sau, dùng dao chém vào bàn tay phải, đầu gối khiến anh bị thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Công Đức