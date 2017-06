Truy nã đặc biệt nguyên Tổng Giám đốc PVTex Vũ Đình Duy

Theo đó, ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Vũ Đình Duy (SN 1975, quê quán Thái Nguyên, thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tài liệu của công an cho thấy, Vũ Đình Duy được xác định trốn khỏi nơi ở từ tháng 10/2016.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, ngày 20/6 vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra (bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC KBC) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, 5 người bị khởi tố gồm: Trần Trung Chí Hiếu (nguyên Chủ tịch HĐQT PVTex), Vũ Đình Duy (nguyên Tổng Giám đốc PVTex), Vũ Phương Nam (kế toán trưởng PVTex), Đào Ngọ Hoàng (nguyên Trưởng phòng thương mại hợp đồng PVTex), Đỗ Văn Hồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Xây lắp dầu khí Kinh Bắc).

Bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTex đã bỏ trốn.

Tuy nhiên, bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn, cơ quan công an đang tích cực truy bắt. Các bị can còn lại đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2014, Vũ Đình Duy giữ chức Tổng giám đốc PVTex. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn này, dự án nhà máy xơ sợi Polyeste Đình Vũ do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may (Vinatex) thỏa thuận hợp tác với nguồn vốn khoảng 7.000 tỷ đồng. Dự án này sau khi hoàn thành và đi vào sản xuất đã thua lỗ hơn 1.400 tỷ đồng.

Dự án phải dừng vận hành từ giữa tháng 9/2015 do quá khó khăn về tài chính, dù Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã có biên bản chấp thuận cho đơn vị này lỗ kế hoạch 3 năm đầu sau khi vận hành thương mại.

Ông Duy sau đó được bổ nhiệm giữ một số cương vị khác. Đến tháng 4/2016, Vũ Đình Duy được điều động về Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) và được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực.

C.Công