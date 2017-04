Truy nã khẩn cấp 2 đối tượng nổ súng thanh toán nhau tại Hà Tĩnh

Ngày 22/4, thông tin từ CQĐT Công an TP.Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, truy nã toàn quốc 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang (SN 1985, biệt danh Tuấn Beo), quê ở Đà Nẵng, hiện tạm trú tại phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh và Phạm Văn Thành (SN 1995, biệt danh Thành Lộc), trú ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là 2 đối tượng trước đó đã trực tiếp nổ súng, khiến 2 người bị thương gần khu vực trung tâm thương mại BMC, TP.Hà Tĩnh.

Đối tượng Thành (đội mũ) và Quang hiện đang bị truy nã toàn quốc (Ảnh: Công an TP.Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, khoảng 0h30 ngày 5/4, tại ngã tư giao nhau giữa đường Hà Huy Tập và Hàm Nghi, TP.Hà Tĩnh, Quang và Thành đã dùng súng bắn nhiều phát vào một nhóm “đối thủ” khác đi trên xe taxi và xe máy. Hậu quả, Võ Khắc P. và Dương Mạnh C., cùng trú tại TP.Hà Tĩnh bị trọng thương, hiện đang điều trị tại Hà Nội; xe taxi bị bắn vỡ kính.

Ngay sau khi gây án, Quang và Thành đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Liên quan vụ nổ súng này, trước đó, CQĐT Công an TP.Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Viết Siêu, Dương Ngọc Tú, Phan Bình An, Lê Xuân Thìn và Nguyễn Xuân Dũng, cùng trú tại TP.Hà Tĩnh. Các bị can này đã có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, Võ Viết Siêu được xác định là đối tượng cầm đầu.

Hiện trường vụ nổ súng.

Nguyên nhân vụ nổ súng được CQĐT xác định là do trước đó, giữa 2 nhóm thanh niên trên đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán karaoke. Sau đó, bọn chúng đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư, gần trung tâm thương mại BMC.

Trao đổi với báo Người Đưa Tin, Đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP.Hà Tĩnh cho biết: “Hiện, chúng tôi đã phát thông báo truy nã toàn quốc 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành, để phục vụ công tác điều tra; đồng thời kêu gọi 2 đối tượng ra đầu thú, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.

Mọi thông tin về 2 đối tượng Trần Lê Vinh Quang và Phạm Văn Thành xin được báo về cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 173, đường Xuân Diệu, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh. Điện thoại: 0692928258; hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Ngân Hà