TT Putin truyền thông điều gì trong buổi họp báo với 1500 phóng viên

"Nếu được ông Trump mời thăm Mỹ, tất nhiên tôi sẽ đi. Tôi mong muốn có sự thay đổi trong quan hệ của chúng tôi và quan hệ tương tác giữa hai chính phủ sẽ bình thường trở lại để giải quyết các vấn đề mà nước chúng ta cũng như thế giới đang phải đối mặt, trước hết là trong các lĩnh vực an ninh và phát triển kinh tế", Reuters trích lời ông Putin cho hay.

Đồng thời nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ thiện chí với Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Nga nhận xét rằng sở dĩ ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì đã hiểu được tâm trạng chung của người dân Mỹ.

Người đứng đầu điện Kremlin cũng khẳng định rằng "không ai tin vào thành công của ông Trump ngoại trừ chúng tôi".

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

"Ông ấy cảm nhận được chính xác tâm thức chung của xã hội Mỹ và đi tới tận cùng, mặc dầu không ai trên thế giới tin vào chiến thắng của ông ấy ngoại trừ chúng tôi," ông Putin cho biết.

Trong suốt quá trình ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ người ta đã thấy rõ thái độ thiện chí của ông Trump dành cho Tổng thống Putin.

Và theo SCMP, ông Trump đã dành những lời "có cánh" cho Tổng thống Vladimir Putin trong nhiều năm qua.

Từ năm 2013, ông Donald Trump đã lên kế hoạch tạo lập quan hệ với Tổng thống Putin. Năm đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) do ông Trump tổ chức diễn ra tại thủ đô Moscow.

"Liệu ông Putin sẽ tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 11 ở Moscow chứ? Nếu ông ấy tới đó, ông ấy sẽ trở thành người bạn thân nhất của tôi", ông Trump nói như vậy trên Twitter năm 2013.

Trong cuốn sách "The Art of the Deal", ông Trump đã bày tỏ sự quan tâm với Liên Xô cũ kể từ năm 1986, thời điểm đại sứ Liên Xô tại Mỹ Yuri Dubinin mở ra cơ hội đầu tư cho nhà tỷ phú Mỹ.

"Cô con gái của ông Dubinin đã đọc tài liệu về Tòa tháp Trump và biết rất nhiều thứ về công trình này. Điều này khiến tôi nghĩ tới việc xây một khách sạn hạng sang quy mô lớn ngay trên cung đường hướng tới điện Kremlin", ông Trump chia sẻ. Đây là lý do vào năm 1987, ông Trump tới Nga để thị sát một số địa điểm tiềm năng triển khai ý tưởng xây khách sạn.

Tổng thống Nga Putin.

Khi cân nhắc tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump từng viết trong một cuốn sách rằng mình bị cuốn hút với "quyền lực của nước Nga".

"Tôi không hiểu tại sao các nhà hoạch định chính sách Mỹ lại thường rụt rè khi thảo luận với Nga về các vấn đề mang tính sống còn của đất nước", ông Trump chia sẻ.

Khi quyết định tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2007, ông Trump bắt đầu có những tuyên bố ca ngợi Tổng thống Putin.

"Hãy nhìn những gì ông Putin đã làm cho nước Nga. Dù bạn thích hay không thích ông ấy, Putin vẫn đang làm một công việc tuyệt vời là tái thiết hình ảnh nước Nga", ông Trump cho hay.

"Tôi rất thích Vladimir Putin. Tôi tôn trọng ông ấy. Ông ấy đã làm rất tốt công việc của mình và thậm chí tốt hơn nhiều so với Tổng thống Mỹ Bush", ông Trump phát biểu trước báo giới Nga.

Và trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump cũng dùng những lời lẽ so sánh Tổng thống Barack Obama với Tổng thống Putin. Và ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga hơn hẳn ông Obama.

"Tôi tôn trọng ông Putin và người dân Nga. Thật không thể tin được rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta lại để họ rời xa. Chúng ta cần ngả mũ trước người dân Nga", ông Trump viết trong cuốn sách "Time to Get Tough: Making America".

Chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng của ông Trump được xem là tín hiệu đáng mừng với Nga trong tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ-Nga.

Đào Vũ