Uống cồn y tế thay rượu, một bệnh nhân 45 tuổi tử vong

Thông tin từ trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai cho biết, một bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng, kèm theo xuất huyết não do uống cồn y tế thay rượu đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu không thành công do tổn thương thực thể nặng nề.

Theo đó, danh tính bệnh nhân được xác định là Đ.N.H (45 tuổi, ở Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bệnh nhân H. vào cấp cứu tại trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai ngày 20/6 do ngộ độc methanol. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, co giật, tổn thương não, sốc, toan chuyển hóa nặng. Kết quả xét nghiệm máu: Nồng độ methanol là 321,76mg/dL (cao gấp 16 lần mức cho phép).

Mẫu chai cồn bệnh nhân Đ.N.H đã dùng để pha thành rượu uống.

Theo người nhà, bệnh nhân nghiện rượu và đã mua cồn y tế về để pha thành rượu uống. Mặc dù được điều trị tích cực, bệnh nhân đã tử vong. Loại cồn y tế bệnh nhân đã sử dụng là “D.L”, cồn 90 độ, ethanol, chai 500 ml. Tuy nhiên, xét nghiệm dung dịch còn lại trong chai cồn của bệnh nhân đã dùng cho kết quả: Nồng độ methanol là 88%, không tìm thấy ethanol.

Theo Ths. Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai: Trong thời gian gần đây, tình hình ngộ độc methanol có xu hướng gia tăng. Bên cạnh nguyên nhân do người dân uống phải loại rượu không rõ nguồn gốc, còn có những trường hợp uống cồn y tế pha thay rượu (do nghiện rượu, thiếu rượu để uống hoặc hiểu nhầm cồn y tế là an toàn).

Hầu hết các trường hợp uống cồn y tế đến cấp cứu tại trung tâm Chống độc cho tới nay đều bị ngộ độc methanol nặng. Từ tháng 01/2017 đến nay, trung tâm Chống độc đã ghi nhận 4 trường hợp ngộ độc methanol do uống cồn y tế (trong đó 01 bệnh nhân nặng đã tử vong, 01 bệnh nhân để lại di chứng trên não, 2 bệnh nhân được hồi phục).

Để phòng tránh ngộ độc methanol trong cồn sát trùng, các tai nạn do nhầm lẫn chai lọ và đảm bảo hiệu quả sát trùng của các loại cồn y tế hiện nay trên thị trường, ngày 12/7/2017, bệnh viện Bạch Mai đã có công văn số 746/CV-BVBM gửi cục Quản lý Dược, cục Quản lý khám chữa bệnh (bộ Y tế) để báo cáo và đưa ra một số kiến nghị trong việc quản lý và sử dụng hiệu quả, an toàn các sản phẩm cồn sát trùng trong y tế.

Nguyễn Huệ