Va chạm với xe tuần tra CSGT, 2 người thương vong.

Tối 7/7, ông Vi Văn Xê, Trưởng Công an xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tuần tra CSGT Công an huyện Quế Phong và xe máy, khiến 2 vợ chồng nạn nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, tại dốc Chuối, trên QL48, đoạn qua địa bàn xã Châu Kim, xe tuần tra CSGT Công an huyện Quế Phong mang BKS: 37A – 005.34 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy theo hướng xã Châu Thôn – thị trấn Quế Phong, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy (chưa rõ BKS) do anh Lô Văn C, trú tại bản Chiềng, xã Tri Lễ điều khiển, chở theo vợ, di chuyển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Lô Văn C. tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của vợ chồng nạn nhân nằm ngang dưới bánh trước, bên trái xe CSGT.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin, đã chỉ đạo lãnh đạo Công an huyện trực tiếp có mặt phối hợp với gia đình cấp cứu cho nạn nhân; bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Xuân Chinh