Vì sao Công an Yên Bái bắt giam, khởi tố nhà báo Duy Phong?

Bắt quả tang nhận tiền doanh nghiệp

Thượng tá Chu Văn Hải, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tham mưu Công an tỉnh Yên Bái cho biết, nhà báo Duy Phong (SN 1985, quê Thanh Hóa), bị bắt quả tang khi nhận tiền doanh nghiệp tại một quán ăn trên địa bàn. Quyết định khởi tố được đưa ra sau 1 ngày cơ quan Công an tạm giam nhà báo Duy Phong.

Theo Thượng tá Hải, tại hiện trường bắt quả tang nhà báo Duy Phong nhận 50 triệu đồng tiền mặt của một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn. Hiện tại mục đích đưa nhận tiền đang được cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ.

Nhà báo Lê Duy Phong (áo xanh, bên phải) bị công an bắt khi đang dùng bữa tại nhà hàng. Ông Phong được cho là có hành vi nhận tiền của doanh nghiệp tại đây.

“Tại cơ quan công an, nhà báo Duy Phong có khai nhận nhiều tiền của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn. Tuy nhiên đây mới chỉ là lời khai một phía, hiện cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang xác minh làm rõ những lời khai này của Phong”, Thượng tá Hải thông tin.

Tại cuộc trao đổi với báo chí, đại diện của Công an tỉnh Yên Bái liên tiếp từ chối trả lời các câu hỏi của PV như: Về vai trò của những người có mặt tại quán ăn hôm xảy ra việc bắt giữ nhà báo Duy Phong (22/6) cũng như những thắc mắc về quá trình bắt giữ nhà báo Duy Phong có sự tham gia của một nhân viên Đài truyền hình tỉnh này; nhà báo Duy Phong có tìm hiểu gì về doanh nghiệp này trước đó không?, nhà báo với doanh nghiệp vận tải này gặp nhau lần đầu hay nhiều lần rồi?, có tài liệu chứng minh gợi ý đưa tiền?...

Về nghi vấn thông tin sau khi bắt quả tang doanh nghiệp vận tải này cung cấp số seri tiền cho cơ quan công an, ông Hải cũng chỉ nói rằng do quá trình điều tra vụ án nên các thông tin này cũng chưa thể công bố.

Xung quanh câu chuyện bắt quả tang nhà báo Duy Phong nhận tiền doanh nghiệp, trao đổi với chúng tôi, vợ nhà báo Duy Phong có cung cấp 1 bản tường trình của một nhân chứng đi cùng chứng kiến toàn bộ sự việc hôm đó tại quán ăn. Theo bản tường trình này, Duy Phong và doanh nghiệp vận tải này mới gặp nhau lần đầu theo sự giới thiệu từ một người bạn của nhà báo Duy Phong hiện đang làm ở đài truyền hình tỉnh Yên Bái. Trả lời thắc mắc có hay không việc “gài bẫy” nhà báo Duy Phong trong sự việc này, Thượng tá Hải cho rằng, cơ quan công an làm việc theo quy định pháp luật và bắt quả tang nhà báo nhận tiền từ đó ra các quyết định khởi tố điều tra". Các quyết định khởi tố đều có căn cứ cơ sở thì mới được Viện Kiểm sát phê chuẩn”, ông Hải nói.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Yên Bái cũng thông tin, hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Yên Bái thụ lý điều tra và chưa có kết luận cuối cùng. Thông tin ban đầu cho thấy, nhà báo Duy Phong khai nhận tiền của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn. Vị này từ chối tiết lộ con số tiền cụ thể cũng như các cá nhân, đơn vị này.

Phản ứng của báo Giáo dục Việt Nam

Theo thông tin chúng tôi có được, hôm qua (26/6), ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi làm việc đầu tiên với Công an TP.Yên Bái. Nguồn tin cũng cho hay, cùng đi với ông Bình còn có luật sư đăng ký làm việc.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ việc liên quan đến nhà báo Duy Phong, ông Bình cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc đến nay ông chưa được gặp Phong bởi sự vụ đang trong giai đoạn tố tụng. Trong vài hôm tới công an và tòa án sẽ cấp giấy chứng nhận cho luật sư lúc đó mới có thể tiếp xúc với Phong.

Ông Bình cũng thông tin, việc nhà báo Duy Phong lên Yên Bái hôm xảy ra sự việc bắt giam là chuyến đi mang tính cá nhân. Bản thân ông Phong trước đó đang điều tra một số sự vụ liên quan đến lãnh đạo cấp cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

“Cần phải nói rõ rằng doanh nghiệp mà nhà báo Phong tiếp xúc tại quán ăn không liên quan gì đến hoạt động của báo trước đó. Việc bắt giữ nhà báo Duy Phong có nhiều điểm bất minh chưa làm sáng tỏ. Quan điểm của chúng tôi là không bao che cán bộ sai phạm song việc để Công an Yên Bái điều tra cán bộ phóng viên khi người đó đang được cơ quan giao nhiệm vụ xác minh sự vụ ở Yên Bái dễ gây thiệt thòi cho anh Phong nên Ban biên tập báo quyết định kiến nghị chuyển cơ quan bộ Công an điều tra sự vụ để đảm bảo tính khách quan, minh bạch của vụ án”, Tổng Biên tập báo Giáo dục Việt Nam bày tỏ quan điểm.

Liên quan đến buổi làm việc với Công an TP.Yên Bái, ông Bình thông tin, tại buổi làm việc ông cũng đề nghị bảo lãnh cho nhà báo Duy Phong, phía cơ quan Công an TP.Yên Bái cho biết Báo cứ gửi đơn lên để xem xét theo đúng quy định.

Trả lời về việc kiến nghị chuyển vụ án về bộ Công an điều tra, phía Công an TP.Yên Bái – Thiếu tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng Công an TP.Yên Bái cho biết họ sẽ làm theo đúng quy trình; trong khi đó Thượng tá Chu Văn Hải, Phó trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh nói rằng, việc chuyển lên hay không phải do cấp trên quyết định, trách nhiệm của cơ quan điều tra là làm việc khách quan.

Trao đổi với PV, em trai của nhà báo Duy Phong cho biết, trong công việc anh Phong là người hết sức cẩn trọng. Sau khi biết tin nhà báo Duy Phong bị bắt giam, phía gia đình cũng đã tìm đến các luật sư để bảo vệ.

“Nguyện vọng duy nhất của gia đình lúc này đó là cơ quan cảnh sát điều tra của bộ Công an rút hồ sơ về điều tra để đảm bảo tính khách quan cũng như mong muốn trong quá trình tạm giam phục vụ điều tra tại Công an TP.Yên Bái không xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình như các vụ án oan sai xảy ra gần đây”, em trai của nhà báo Duy Phong chia sẻ.

Về lo lắng của gia đình nhà báo Duy Phong, đại diện Viện Kiểm sát Yên Bái khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện bức cung, dùng nhục hình. Tình hình sức khỏe của nhà báo Duy Phong những ngày qua đều ăn uống đảm bảo và sức khỏe tốt.

Hiện tại theo thông tin chúng tôi nhận được, có rất nhiều luật sư bày tỏ mong muốn được tham gia bào chữa miễn phí cho nhà báo Duy Phong.

Mạnh Phan