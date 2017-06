Volvo hi vọng sẽ hoàn tất sản xuất xe tự lái vào 2021

Nhà sản xuất chip NVIDIA và hãng xe đến từ Thụy Điển Volvo vừa có thông báo họ đang tăng gấp đôi nỗ lực phát triển xe tự lái bằng cách hợp tác với những công ty khác để phát triển trên nền tảng trí thông minh nhân tạo vào đầu thập kỷ tới.

Trước đó, Volvo đã hợp tác với Autoliv để tạo ra một công ty phát triển phần mềm mới với tên gọi là Zenuity. Volvo và NVIDIA cho hay, họ đang hợp tác với Zennuity để phát triển thế hệ tiếp theo của hệ thống xe tự lái được xây dựng trên mô-đun Drive PX AI của NVIDIA.

Đây là mô-đun tương tự mà Tesla đã sử dụng và Audi lẫn Toyota cũng đang bắt đầu phát triển. Hệ thống này kết hợp dữ liệu từ máy ảnh và đầu vào radar của nó, sau đó so sánh nó với một bản đồ độ nét cao để tự động vẽ một đường đi an toàn xung quanh các chướng ngại vật phía trước. Volvo hi vọng sẽ sản xuất và bán ra thị trường các loại xe sử dụng hệ thống tự lái vào năm 2021.

NVIDIA cũng thông báo sẽ hợp tác với ZF và Hella, một nhà cung cấp lớn từ Đức, sản xuất camera và hệ thống cảm biến cho xe.

NVIDIA hi vọng rằng việc tích hợp các tính năng an toàn tự động bổ sung như tự động phanh sẽ giúp tăng điểm của các thiết bị được trang bị trí thông minh nhân tạo AI lấy chứng chỉ an toàn khi kiểm tra tai nạn xe hơi của DOT (NCAP).

Danny Shapiro, Giám đốc cấp cao của Automotive tại NVIDIA cho biết, họ hi vọng với hệ thống xe tự lái của mình có thể giảm thiểu tắc nghẽn và tối ưu hóa lưu lượng xe cộ ở những khu vực có khả năng tắc nghẽn cao.

“Thông qua các phương tiện truyền thông hoặc các website, lịch trình di chuyển của các xe, chúng tôi có thể phát hiện được xu hướng đang diễn ra và giúp mọi người lên kế hoạch cho các chuyến đi của mình”, ông Danny cho biết.

