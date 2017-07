Lời kể nhân chứng vụ lật xuồng khiến 1 người chết, 4 người mất tích

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn huyện Lạc Dương vừa xảy ra vụ tai nạn lật xuồng trên sông khiến 1 người chết, 4 người mất tích.

Theo đó, khoảng 11h trưa ngày 13/7, chiếc xuồng chở 7 người đang chạy trên sông Krông Nô (đoạn xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương và xã Đạ Long, huyện Đam Rông) thì bị lật úp.

Người lái xuồng là ông Nguyễn Tấn Lực (SN 1957, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) và Liêng Hor K’rong (SN 1986, xã Đưng K’nớ) may mắn thoát chết, còn lại 1 người tử vong, 4 người khác mất tích.

Các nạn nhân được xác định gồm: Cil Pam K’rim (SN 1987, vợ Liêng Hor K’rong), Cil Pam Ya Cơ (SN 2008, con trai K’rim), Bon Niêng K’Yên (SN 1993, nữ), K’tôn K’Đơn (SN 1984, nữ, cùng ngụ xã Đưng K’nớ); Cil Pam Ha Nick (SN 2002, cháu trai Krim, trú huyện Đơn Dương).

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm tại vị trí xuồng bị lật.

Theo lời kể các nhân chứng, ngay sau khi chiếc xuồng bị lật, anh Liêng Hor K’rong đã kéo được chị Cil Pam K’rim vào bờ nhưng chị này đã tử vong. Bốn nạn nhân khác bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Tấn Lực kể lại: “Buổi sáng hôm đó tôi chở 8 người đi từ Lạc Dương qua địa phận Đắk Lắk hái măng rừng về bán. Đến trưa về thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Tôi nghĩ, nguyên do là bởi có người ngồi nhổm ở phần mũi khiến chiếc xuồng bị chao đảo”.

Là người may mắn thoát nạn khi không đi cùng chuyến xuồng, chị K’yan (SN 1995, ngụ xã Đưng K’nớ) cho biết: “Buổi sáng hôm đó, tôi cùng một số người khác đi hái măng. Lúc về, hai người chúng tôi bị lạc mọi người. Cũng may chúng tôi ra trễ nên lúc đó xuồng đã đi mất. Khi về lại xã Đưng K’nớ, đi ngang qua hiện trường, chúng tôi mới biết sự việc”.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, trời lại mưa, nước sông chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 19h ngày 13/7, công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân phải tạm ngưng do trời tối.

Anh Liêng Hor K’rong chẳng bao giờ ngờ chuyến đi hái măng để bán kiếm sống sáng ngày 13/7 lại là chuyến đi định mệnh của gia đình. Liêng Hor K’rong kể lại: “Buổi sáng, xuồng đi xuôi dòng nước nên không sao, chiều về ngược dòng, nước lớn mới xảy ra sự việc".

Anh Kră Janh K’rong (chồng nạn nhân đang mất tích K’tôn K’đơn) rưng rưng nước mắt: “Khổ thân vợ tôi, đây là lần đầu cô ấy đi hái măng để bán phụ gia đình, vậy mà cô ấy lại đi mãi không về...".

Có mặt tại khu vực tìm kiếm, hình ảnh mẹ của Ha Nick - chị K’ra khóc ngất trên bờ khi chờ lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân khiến ai nấy đều xót xa. Chị K’ra nghẹn ngào: “Nó còn nhỏ, mới học lớp 9, chuẩn bị qua lớp 10. Mới hôm trước nó xin lên nhà cậu K'rong chơi mà chỉ hôm sau đã mất tích rồi".

Ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương cũng cho biết, huyện sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng tạm ổn định trong thời gian sắp tới.

