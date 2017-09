Vụ Phó Cục trưởng mất tiền: Ngày 29/9 phải báo cáo lên Tổng cục

Liên quan tới vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) bị mất trộm 385 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An, ngày 28/9, Văn phòng Tổng cục Môi trường - bộ Tài nguyên và Môi trường đã có câu trả lời với PV báo Người Đưa Tin.

Theo đó, bộ Tài nguyên & Môi trường đã giao trực tiếp cho Tổng cục Môi trường kiểm tra. Hạn đến ngày 29/9, ông Nguyễn Xuân Quang phải báo cáo vụ việc lên Tổng cục. Sau ngày 29/9, Tổng cục sẽ có báo cáo lên Bộ để có hướng xử lý vụ việc.

Trước đó ngày 20/9, ông Nguyễn Xuân Quang - Phó Cục trưởng cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) cùng đoàn công tác đến làm việc ở các tỉnh phía Nam để kiểm tra tình trạng ô nhiễm tại các doanh nghiệp. Đoàn đi có 3 người, họ thuê ba phòng nghỉ ở khách sạn T.V.2.

Đến sáng 26/9, một người trong đoàn báo với khách sạn ông Quang bị mất laptop. Sau đó, ông Quang còn báo bị mất thêm 385 triệu đồng.

Khách sạn T.V.2 - nơi Phó Cục trưởng mất tiền

Làm việc với công an, ông Quang cho biết, tối 25/9, sau khi giải quyết công việc xong, ông về tắt đèn đi ngủ. Đến khoảng 6h ngày 26/9, khi thức dậy, ông phát hiện chiếc cặp trong đó chứa nhiều giấy tờ, tài liệu, laptop và 385 triệu đồng đã bị mất trộm. Vì thế, ông đã báo cho khách sạn, đồng thời liên hệ Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) để điều tra sự việc.

Theo ông Quang, số tiền bị mất là số tiền cá nhân, ông đem theo để làm việc riêng cho gia đình chứ không phải như thông tin trên mạng đồn đại là của doanh nghiệp.

Được biết, năm 2017, bộ Tài nguyên & Môi trường giao nhiệm vụ cho các đơn vị của Bộ thực hiện 8 nhiệm vụ thanh tra trên cả nước. Tỉnh Long An có 2 cuộc thanh tra. Tại đây, Tổng cục Môi trường thanh tra 30 doanh nghiệp tập trung tại các huyện như Đức Hòa, Bến Lức và Cần Giuộc.