Xem xét khởi tố vụ tài xế bị chém do mâu thuẫn tại BOT Cai Lậy

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ cho biết, công an đã tạm giữ Lê Tấn Tú, nghi phạm dùng rựa chém gây thương tích cho một tài xế. Hiện, công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố và thực hiện bắt tạm giam đối tượng trên để phục vụ điều tra.

Cũng theo Đại tá Hạnh, vụ việc này xuất phát từ mâu thuẫn trong việc cẩu xe ở Bot Cai Lậy. Theo đó, trước khi xảy ra sự việc, phía công ty Tú Anh có hợp đồng cho BOT Cai Lậy thuê xe cẩu để xử lý những xe hư, bị tai nạn gây ách tắc trạm thu phí. Thời hạn thuê là 30 ngày.

Thời gian này, tài xế Trịnh Hồng Phương (ngụ tỉnh Bình Dương) đôi co với nhân viên trạm, gây ùn tắc tại trạm nên bị cẩu xe. Sau đó, giữa nhóm có xe bị cẩu và Tú có mâu thuẫn. Tú bị bêu xấu trên mạng xã hội nên đối tượng lên mạng rủ nhóm có xe bị cẩu xuống TP.Cần Thơ.

Anh T. xuất viện sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, khâu viết thương.

Để ngăn chặn vụ hỗn chiến, vợ Tú chủ động báo với công an việc chồng và nhóm người nói trên hẹn gặp nhau ở quán cà phê để "nói chuyện". Công an đã cắt cử lực lượng theo dõi để kịp thời can thiệp.

Tuy nhiên, hai bên không gặp nhau ở quán như đã hẹn mà đổi địa điểm sang nhà Tú.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, anh Vương Quốc T. (34 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cùng Phương và một số người bạn đến trụ sở công ty Cứu hộ vận tải Tú Anh (đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi người trong nhóm vừa đến trước cửa công ty Tú Anh thì đôi bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tú đã dùng rựa chém vào tay làm anh T. bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại trụ sở công an, Tú trình bày, công ty có hợp đồng cho BOT Cai Lậy thuê xe cẩu để xử lý những xe hư, bị tai nạn gây ách tắc trạm thu phí. Từ chiều 29/11, công ty đã cho xe xuống trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Đến 30/11, có một số xe không chịu qua trạm thu phí nên CSGT yêu cầu tài xế lái xe đi. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành. Sau đó lực lượng này yêu cầu xe cứu hộ của công ty Tú Anh kéo xe vào lề và tài xế không chấp hành nên kéo luôn xe về huyện Cai Lậy.

Do trên xe cứu hộ có ghi số điện thoại của Tú nên trên một diễn đàn mạng đã kêu gọi tẩy chay số điện thoại của Tú. Bản thân Tú nhận hàng loạt số điện thoại khủng bố, đe dọa. Khi đó, vợ Tú lên Facebook thì phát hiện số điện thoại của chồng đang bị rao mua bán dâm, bán xe…

Biên Cương