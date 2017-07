Xóa sổ nhóm đối tượng chỉ trộm xe... của người giàu

Thông tin từ Công an quận Long Biên, TP.Hà Nội, ngày 13/7, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Quang Trung (SN 1988, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Văn Tuyền (SN 1990, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Tùng (SN 1980, trú phường phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Được biết, đây là nhóm đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh, gây ra hàng chục vụ trộm trên khắp các địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương… Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng trang bị khá nhiều dụng cụ phá khóa.

Các đối tượng đã gây ra hàng chục vụ trộm xe trên khắp các địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Võ Hoàng Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây này. Để có tiền ăn chơi, chúng theo dõi những gia đình hoặc chủ sở hữu của những chiếc xe máy có giá trị cao rồi tìm cách đột nhập, gây án.

Vốn xuất thân từ nghề sửa khóa, Đặng Quang Trung được giao nhiệm vụ “mở khóa”. Với 10 năm kinh nghiệm trong nghề, Trung dễ dàng vô hiệu hóa các loại ổ khóa xe chỉ trong tích tắc. Sau đó, đối tượng còn lại sẽ nhanh chóng lẻn vào trộm cắp. Trung “dặn dò” cả nhóm chỉ trộm cắp xe của những người giàu.

Với thủ đoạn tinh vi, chỉ trong tháng 5 và 6/2017, ổ nhóm do Tùng cầm đầu đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương…

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an quận Long Biên đề nghị ai là bị hại hoặc biết thông tin về những vụ trộm cắp tài sản do nhóm tội phạm trên gây ra, liên hệ với đội CSHS, Công an quận Long Biên để phối hợp giải quyết (ĐT: 0913005271).

PV