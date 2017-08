"Nữ hoàng phòng trà Hà Nội" bất ngờ tái xuất vì Vũ Thành An

Nhạc sĩ Vũ Thành An đã không ngần ngại bày tỏ lời khen ngợi dành cho nữ ca sĩ khi cô đem những tình cảm nồng cháy, sâu lắng nhất cho ca khúc của ông. Không ít người băn khoăn về gương mặt mới này và nhạc sĩ Vũ Thành An tiết lộ, đó là nữ ca sĩ Hiền Anh, một giọng hát đẹp mà ông rất yêu mến. Cô đã và đang đồng hành cùng ông trong các đêm nhạc cũng như hành trình thiện nguyện trong thời gian ở Việt Nam.

Trong đêm nhạc Vũ Thành An tại Đà Nẵng, Hiền Anh đã nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả khi bước ra sân khấu lộng lẫy. Trước đó, chị cũng đã được nhạc sĩ Vũ Thành An dành thời gian riêng để kèm bài cho chị, kể cho chị nghe nhiều hơn về câu chuyện phía sau ca khúc “Bài không tên số 5" để giúp chị có nhiều cảm xúc hơn để hát.

Cách đây hơn 10 năm, Hiền Anh từng được coi là "Nữ hoàng phòng trà Hà Nội". Tên chị phủ kín các tụ điểm ca nhạc với giọng hát nồng nàn, da diết. Nhưng, đời nghệ sĩ truân chuyên, sóng gió, chị "gác" sự nghiệp sang một bên và bước vào con đường kinh doanh để ổn định cuộc sống, nhất quyết không nghĩ về âm nhạc nữa. Nhưng, sau 10 năm, sự trở về của nhạc sĩ Vũ Thành An đã thổi bùng ngọn lửa yêu sân khấu vốn đã giấu kín trong lòng bấy lâu, và chị đã quyết định trở lại. Bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu say đắm, bao nhiêu sự mến mộ đối với những ca khúc Vũ Thành An đều được chị đem vào trong mỗi lần xuất hiện.

Đồng hành cùng nhạc sĩ trong một khoảng thời gian, ca sĩ Hiền Anh tiết lộ, nhạc sĩ Vũ Thành An tuyệt vời hơn rất nhiều những gì chị mong chờ. Sự tinh tế, ân cần, vẻ lãng tử của ông lại càng làm chị cảm thấy những tình khúc của Vũ Thành An đẹp hơn, sâu lắng hơn biết bao. Trong đêm nhạc Vũ Thành An vào ngày 19, 20/8 tới đây tại Hà Nội, "nữ hoàng phòng trà Hà Nội" Hiền Anh sẽ xuất hiện trên sân khấu và tiếp tục thể hiện những bài hát không tên mà nhạc sĩ đã chọn cho chị.

Ảnh: Nguyên Vũ