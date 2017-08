1 tỷ đồng nên mua Toyota Fortuner hay Isuzu mu-X?

Toyota Fortuner 2017 được Toyota Việt Nam giới thiệu từ tháng 01/2017. Đây là phiên bản hoàn toàn mới được Toyota ra mắt tại Thái Lan từ 2015. Fortuner 2017 tại Việt Nam được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm 2 phiên bản máy xăng số tự động và 1 phiên bản máy dầu số sàn. Giá bán khởi điểm được công bố từ 981 triệu đồng cho bản máy dầu số sàn và cao nhất là phiên bản máy xăng 2 cầu giá 1,308 tỷ đồng.

Isuzu mu-X được Isuzu Việt Nam giới thiệu từ tháng 07/2016. Tuy nhiên đây vẫn là phiên bản cũ được Isuzu ra mắt tại Thái Lan từ năm 2013. Mu-X được Isuzu Việt Nam bán ra với 2 phiên bản là 2.5 MT giá 899 triệu đồng và 3.0 AT giá 960 triệu đồng.

Trong bài viết này, Toyota Fortuner G 4x2 MT giá 981 triệu đồng được mang ra so sánh với Isuzu mu-X 3.0 AT Limited giá 990 triệu đồng để phù hợp với tiêu chí “SUV 7 chỗ giá 1 tỷ đồng”.

Ngoại hình Fortuner nổi trội hơn mu-X

Trước hết về ngoại hình, cả Fortuner và mu-X đều có thiết kế riêng. Thiết kế đầu xe Fortuner trông cơ bắp với nhiều mảng khối còn đầu xe mu-X trông hài hòa và thanh lịch hơn. Thiết kế bên thân của Fortuner nhận được nhiều lời khen hơn với phần cột B ẩn nhìn đẹp mắt so với thiết kế cột B lớn của mu-X. Phần đuôi xe, có thể thấy rõ Fortuner có thiết kế đẹp và cân đối hơn hẳn thiết kế đuôi xe mu-X. Fortuner còn nổi trội hơn khi đèn hậu sử dụng công nghệ LED còn mu-X chỉ là Halogen.

Ở phần khoang lái, Fortuner có vô-lăng thiết kế đẹp còn bảng điều khiển trung tâm lại đơn giản. Trong khi đó, mu-X có bảng điều khiển trung tâm trông đáng tiền hơn nhưng vô-lăng lại thiết kế xấu.

Tuy vô-lăng mu-X có thiết kế xấu nhưng lại có đầy đủ nút bấm với cụm nút đa phương tiện bên trái còn cụm nút Cruise Control bên phải. Trong khi đó vô-lăng Fortuner có thiết kế đẹp nhưng lại chỉ có cụm nút đa phương tiện bên trái.

Về trang bị, mu-X nổi bật hơn Fortuner khi toàn bộ các ghế và vô-lăng sử dụng vật liệu da còn Fortuner các ghế sử dụng vật liệu nỉ màu nâu, vô-lăng là nhựa đen. Ghế lái mu-X chỉnh điện 6 hướng, các ghế còn lại chỉnh cơ. Tất cả các ghế trên Fortuner đều chỉnh cơ.

Về hệ thống giải trí, mu-X vượt trội hơn hẳn Fortuner khi được trang bị đầu DVD cảm ứng Pioneer 8850 10 inch hỗ trợ cả kết nối Apple Car Play hay Android Auto, Bluetooth, USB, AUX… và âm thanh 6 loa. Mu-X còn có màn hình giải trí trên trần dành riêng cho 2 hàng ghế sau. Trong khi đó, Fortuner chỉ được trang bị đầu DVD đơn giản hỗ trợ phát USB, AUX, kết nối với điện thoại để đàm thoại, âm thanh 6 loa.

Về trang bị tiện nghi mu-X lại nổi trội hơn Fortuner

Về hệ thống điều hòa, mu-X lại nổi bật hơn với điều hòa tự động thông qua các nút bấm. Trong khi đó, Fortuner điều hòa chỉ chỉnh cơ với thiết kế là các núm vặn đơn giản.

Ở hàng ghế thứ 2, Fortuner chiếm ưu thế hơn mu-X ở việc hàng ghế thứ 2 có thể trượt lên/xuống tùy ý thay vì cố định như trên mu-X. Ở hàng ghế thứ 3, độ rộng và độ thoải mái thì Fortuner tốt hơn hẳn mu-X.

Fortuner G 4x2 MT sử dụng động cơ Diesel thế hệ mới 2GD-FTV 4 xy lanh thẳng hàng có dung tích 2.4 lít, công suất cưc đại 150 mã lực tại 3.400 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 - 2.000 vòng/ phút. Động cơ này sẽ kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu cho bản máy dầu này được Toyota cho biết là 7.1 lít/100km.

Trong khí đó, mu-X sử dụng động cơ Diesel thế hệ cũ 4JJ1-TC 4 xy lanh thẳng hàng có dung tích 3.0 ít, có công suất cực đại 161 mã lực ở 3.200 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 380 Nm ở 1.800 - 2.200 vòng/phút. Động cơ này sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Mức tiêu hao nhiên liệu cho mu-X được Isuzu công bố là 7.4 lít/100km.

Động cơ Fortuner có hiệu suất tốt hơn mu-X

Về trang bị an toàn, Fortuner G 4x2 MT sẽ gồm: Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, cảm biến lùi, hệ thống 3 túi khí với 2 túi khí trước và 1 túi khí đầu gối cho người lái. Trang bị an toàn trên Isuzu mu-X bao gồm: Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, camera lùi, 2 túi khí trước.

Với tiêu chí “chọn SUV 7 chỗ giá 1 tỷ đồng”, có thể thấy giữa Toyota Fortuner G 4x2 MT và Isuzu mu-X 3.0 AT thì mu-X thật sự nổi trội hơn về trang bị tiện nghi so với giá bán. Fortuner có ưu thế ở thiết kế, động cơ cùng các yếu tố khác như thương hiệu, bảo trì bảo dưỡng, giá trị thanh khoản. Như vậy, mu-X là một lựa chọn hợp lý cho một chiếc SUV 7 chỗ Diesel AT còn Fortuner là giải pháp không thể tốt hơn cho một chiếc SUV 7 chỗ để kinh doanh.

Đăng Khoa