19 năm tù cho kẻ chém chủ nợ rồi đẩy xuống mương nước

Ngày 16/9, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Như Đặng (tức Núp, SN 1966, trú ở xóm 3, xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội) về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Theo truy tố, khoảng 14h ngày 17/4/2012, anh Nguyễn Xuân Đ. (trú tại xóm 1, xã Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội) đến lều chăn nuôi vịt của Đặng ở thôn Đại Trung, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đòi nợ Đặng số tiền 3,6 triệu đồng.

Bị cáo Đỗ Như Đặng tại tòa.

Do Đặng chưa có tiền trả, hai bên xảy ra cãi nhau. Theo Đặng khai, trong lúc xô xát, anh Đ. dùng tay tát và dùng gạch đập vào mặt chị Vũ Thị Phượng (vợ của Đặng). Do quá bức xúc nên bị cáo đã xông vào đánh nhau với anh Đ.. Do được hàng xóm can ngăn nên anh Đ. lấy xe máy bỏ về.

Vẫn còn bực tức với anh Đ., nên Đặng chạy vào bếp lấy con dao rựa rồi lên xe máy đuổi theo anh Đ..

Đến đoạn đường thuộc cánh đồng thôn 3, Nghè Tiên, xã Trung Mầu thì Đặng đuổi kịp anh Đ. rồi vung dao chém nhiều nhát vào người chủ nợ.

Thấy anh Đ. bị thương ngã gục xuống bờ ruộng, Đặng toan bỏ đi nhưng thấy anh Đ. lồm cồm bò dậy, đối tượng quay lại “bồi” thêm mấy nhát dao nữa vào người nạn nhân, sau đó đẩy anh Đ. xuống mương nước.

Về phần anh Đ., do được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên bảo toàn được tính mạng. Tuy nhiên, người đàn ông này bị thương tích 83% sức khỏe.

Xét thấy hành vi của bị cáo Đỗ Như Đặng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cố ý thực hiện hành vi phạm tội tới cùng. Việc anh Đ. không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.

Tuy nhiên, quá trình lượng hình, HĐXX cũng cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, nhân thân chưa tiền án, tiền sự, đã bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, phạm tội chưa đạt.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Đặng 19 năm tù về tội Giết người.

Thiên Long