Các bác sĩ cho hay, có khá nhiều trường hợp khi nhập viện, nghe bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy tim nặng, đe dọa tính mạng... thân nhân ngỡ ngàng. Triệu chứng của bệnh này thường không được chú ý như sốt, mệt mỏi, đau cơ nên dễ bị bỏ qua.

Cảnh giác đột ngột viêm cơ tim

Viêm cơ tim do rất nhiều nguyên nhân như vi khuẩn, xoắn khuẩn, nấm, vi - rút, thuốc và các hóa chất, tia xạ. Có khi do các nguyên nhân khác: Sau sinh, do các tế bào khổng lồ, do rượu... Thậm chí một số trường hợp bị viêm cơ tim không rõ nguyên nhân.

Thời gian qua, bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM cấp cứu hàng chục người bị viêm cơ tim nặng, trong đó có người còn rất trẻ 18- 20 tuổi.

GS.Nguyễn Đức Công, Giám đốc bệnh viện Thống Nhất cho hay, viêm cơ tim là sự viêm nhiễm cấp tính hay mãn tính ở cơ tim. Bệnh thường kèm theo viêm màng trong tim và viêm màng ngoài tim.

Triệu chứng viêm cơ tim (Ảnh minh họa).

Viêm cơ tim có thể gây tử vong nhanh chóng cho người bệnh nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời. Đáng lưu ý, viêm cơ tim hay gặp ở người trẻ tuổi.

Triệu chứng viêm cơ tim phụ thuộc vào nguyên nhân gây viêm cơ tim, không có triệu chứng đặc hiệu. Giai đoạn đầu, triệu chứng lâm sàng thường nhẹ, dễ bỏ qua, giai đoạn sau có thể có suy tim gây tử vong.

Tuy nhiên nếu bị viêm cơ tim do bệnh viêm nhiễm, thường người bệnh sẽ sốt cao 39-41 độ C, mệt mỏi, đau cơ, khớp..., nhịp tim nhanh, mạch yếu, huyết áp hạ, hồi hộp trống ngực, đau tức ngực, khó thở khi gắng sức, có khi khó thở cả khi nghỉ ngơi...

Ngày càng nhiều người trẻ mắc bệnh viêm cơ tim (Ảnh minh họa).

GS.Công cũng cho biết thêm, bệnh tiến triển nhanh - chậm, nặng - nhẹ phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và mức độ lan tỏa của viêm cơ tim. Bệnh thường nặng khi nguyên nhân là bạch hầu, vi - rút và xảy ra ở trẻ em, viêm cơ tim có suy tim, blốc các loại, loạn nhịp và tắc mạch.

Viêm cơ tim có thể gây biến chứng: suy tim toàn bộ mất bù, tắc động mạch ngoại vi do cục máu đông từ thành tim đưa tới, rối loạn nhịp nặng.

Để chẩn đoán viêm cơ tim, bệnh nhân phải được theo dõi qua điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm tìm hiệu giá kháng thể với vi khuẩn, vi - rút, sinh thiết màng trong tim...

Phải điều trị đủ thời gian

Theo GS. Công, do có nhiều nguyên nhân gây viêm cơ tim, khi bệnh nhân mắc bệnh vào viện lại thường nằm rải rác ở các chuyên khoa khác nhau chứ không vào khoa Tim, nên bác sĩ chuyên khoa không biết để chuyển lên bác sĩ khoa Tim, dẫn đến chẩn đoán sót, người bệnh thường chết vì rối loạn nhịp tim và tụt huyết áp.

Về điều trị, tùy nguyên nhân gây viêm cơ tim mà có hướng điều trị riêng, nhưng phải điều trị sớm và đủ thời gian, không để bị loạn nhịp tim, suy tim thì người bệnh mới sống, cơ tim sẽ hồi phục dần và trở lại bình thường.

GS. Công khuyến cáo người dân cần biết về bệnh viêm cơ tim và không nên mất cảnh giác với những bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm vi - rút thông thường (như cúm) vì viêm cơ tim có tỉ lệ tử vong rất cao.

Các loại viêm cơ tim hay gặp

Do thấp: Hay gặp ở người trẻ tuổi (5-20 tuổi) sau khi nhiễm liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A ở họng, răng, miệng, ngoài da.

Do bạch hầu: Xảy ra ở khoảng 20% người bệnh bị bạch hầu. Khi bị viêm cơ tim do bạch hầu, tỉ lệ tử vong rất cao (80 - 90%).

Do bệnh Lyme: Thường xảy ra ở những tháng đầu hè với các đặc điểm: ban đỏ ngoài da, sau vài tuần đến vài tháng xuất hiện các triệu chứng về thần kinh, khớp, tim...

Bị bệnh Chagas: Bệnh thường gặp ở người trẻ dưới 20 tuổi. Sau giai đoạn viêm cơ tim cấp tính, khoảng 30% người bệnh chuyển sang mãn tính.

Ngoài ra, còn do các tế bào khổng lồ, do tia xạ, dùng thuốc, vi - rút, thai sản...

Theo Tuổi Trẻ