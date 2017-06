50 học viên cai nghiện ở Bến Tre đạp cổng trốn khỏi trung tâm

Trước đó, chiều 24/6, lợi dụng lúc đang chơi thể thao trong sân, hàng chục học viên của cơ sở cai nghiện tại xã Tân Xuân (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đã đồng loạt đạp đổ cổng ra vào cơ sở, tràn ra ngoài đường bỏ trốn, gây náo loạn ở khu vực.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Ba Tri, Công an huyện Bình Đại, Công an tỉnh Bến Tre đã tổ chức truy tìm và vận động các học viên quay lại cơ sở.

Theo Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre, qua công tác tìm kiếm và vận động, lực lượng chức năng đã đưa được 41/50 học viên cai nghiện ma túy trốn trại, quay trở lại cơ sở.

Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bến Tre đang quản lý 160 học viên.

Hiện ngành chức năng tiếp tục vận động 9 học viên còn lại trở về cơ sở tiếp tục cai nghiện.

Thanh Lâm