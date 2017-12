Bắt cán bộ sở GD&ĐT lừa "chạy việc" để chiếm đoạt tiền

Ngày 8/12, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1979, cán bộ phòng Giáo dục Mầm non, sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2016, đối tượng Nga có quen biết và giới thiệu với bà Nguyễn Thị Giáo và ông Dương Khương (cùng trú tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp) rằng, đối tượng có khả năng “chạy việc” vào ngành giáo dục với mức giá từ 170–220 triệu đồng/suất.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, nơi bà Nga công tác.

Tin tưởng, 5 người dân đã đưa tổng cộng số tiền 800 triệu đồng cho bà Giáo và ông Khương. Sau khi nhận tiền của người dân, bà Giáo và ông Khương đã đưa toàn bộ số tiền cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga để “chạy việc”.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi mà không có việc làm, các nạn nhân đã đề nghị những người trên trả lại tiền nhưng không được. Do đó, tất cả nạn nhân đã làm đơn tố cáo những người trên gửi đến cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bà Giáo và ông Khương không có hành vi chiếm đoạt tài sản nên đã không xử lý hình sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.