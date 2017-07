Bắt gã 'Sở Khanh' ôm mộng làm giàu bằng nghề buôn người

Tìn từ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an Trung Quốc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra, từ cuối năm 2011 đến tháng 10/2012, Bùi Văn Lịch đã sử dụng tên giả là Hiền và Trung để làm quen với 7 cô gái ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Sau khi chiếm được tình cảm của các cô gái, đối tượng đưa các nạn nhân bán sang Trung Quốc qua đường mòn của cửa khẩu Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) và cửa khẩu Quốc Khánh (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) với số tiền 1 vạn nhân dân tệ/người (khoảng 30 triệu đồng).

Hoàng Xuân Giang (áo trắng) và Bùi Văn Lịch, hai kẻ ôm mộng làm giàu bằng buôn bán người.

Để thực hiện trót lọt hành vi mua bán người, Lịch đã kết nạp thêm thành viên trong đường dây buôn người của mình là Hoàng Xuân Giang (SN 1991, trú tại xã Hưng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Giang có nhiệm vụ giới thiệu “con mồi” để Lịch giao lưu, làm quen.

Không lâu sau đó, Lịch “đánh bài ngửa” với Giang và rủ Giang làm giàu bằng việc đi buôn người.

Màn kịch mà hai kẻ buôn người này thống nhất “diễn” với các nạn nhân là đặt vấn đề yêu đương, rồi rủ lên Lạng Sơn chơi, mua quần áo, sau đó tìm cách đưa sang bên kia biên giới.

Sau khi xác minh làm rõ hành vi buôn bán người qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) của Lịch, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với y.

Cuối năm 2012, dù biết bị cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng truy nã nhưng Bùi Văn Lịch vẫn cấu kết với Giang thực hiện trót lọt nhiều vụ buôn bán người trước khi trốn sang thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc, sinh sống bằng nghề thợ xây cho đến khi bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Trong quá trình xác minh đối tượng Hoàng Xuân Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh tên Trung, đồng phạm với Hoàng Xuân Giang, chính là Bùi Văn Lịch.

Được biết, tính từ tháng 10 đến tháng 12/2012, Lịch và Giang đã lừa, bán được 4 cô sinh viên các trường cao đẳng.

Cuối tháng 4/2013, một trong số các nạn nhân trốn được về nước, đến Công an tỉnh Phú Thọ tố cáo. Đầu tháng 6/2013, thêm một nạn nhân khác trốn được về nước. Từ lời khai của các bị hại, cơ quan công an có căn cứ và thực hiện lệnh bắt Hoàng Xuân Giang.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để điều tra vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Phương