Ngày 28/8, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Tài (37 tuổi, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nguyễn Thành Tài vừa công an bị khởi tố, bắt giam.

Tài vốn là luật sư thuộc đoàn Luật sư TP.Cần Thơ, nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp nên đã bị kỷ luật xóa tên vào năm 2013.

Theo cơ quan điều tra, từ tin tố giác, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tài.

Qua điều tra, tháng 3/2014, Tài đã cầm cố căn nhà và đất đang sở hữu tại phường An Khánh, cho một người sống tại TP.HCM. Do không có tiền chuộc nhà, Tài đã chuyển nhượng căn nhà cho một người khác tại huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) và làm giấy sang tên hợp pháp.

Tuy nhiên, sau đó, Tài đã tìm cách thuê lại căn nhà và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 1/2015, Tài thuê người ở TP.HCM làm giả giấy tờ nhà đất của căn nhà, để Tài đứng tên sở hữu.

Sau đó, Tài đã thực hiện hàng loạt giao dịch cầm cố, chuyển nhượng căn nhà bằng các giấy tờ giả cho nhiều người khác nhau để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, lợi dụng mác luật sư, Tài đã lừa đảo nhiều người người bằng cách mua các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà rồi làm hợp đồng chuyển nhượng, môi giới bất động sản chiếm đoạt 940 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ kêu gọi, những ai là bị hại của Tài hãy đến phòng Cảnh sát hình sự trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Thanh Lâm