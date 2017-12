Bắt kẻ giăng bẫy đòi tiền chuộc lại xe bị mất trộm để lừa tiền

Ngày 1/12, Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Phúc (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/11, anh Lưu Doãn Ch. (SN 1996, quê tỉnh Thanh Hóa) báo bị mất xe Exciter 150 màu trắng đỏ, mang BKS 36B5-125.03 vào ngày 23/11.

Trao đổi với các “hiệp sĩ” Bình Dương, anh Ch. cho biết, trước đó, anh có đăng lên mạng thông tin về việc mất xe. Không lâu sau, một đối tượng liên hệ với anh và nói sẽ cho chuộc lại xe với giá 15 triệu đồng.

Ngày 25/11, đối tượng hẹn anh Ch. ra hầm đá thuộc địa phận phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và hứa cho nạn nhân chuộc xe. Khi đến nơi, anh Ch. đưa tiền 5,4 triệu đồng cho đối tượng.

Đối tượng Phúc được các "hiệp sĩ" đưa về cơ quan công an để điều tra.

Nhận xong tiền, đối tượng kêu anh Ch. về nhà chờ nhận xe. Đối tượng còn nhấn mạnh, xe đã được chuyển về nhà. Tuy nhiên, anh Ch. về nhà không thấy xe.

Đến 15h ngày 30/11, nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Phan Văn Tú, Trần Đình Thanh, Nguyễn Công Hậu và Trần Đức Huy phối hợp cùng đội SBC Biên Hoà dụ đối tượng ra chuộc xe.

Lúc đầu, đối tượng hẹn ra cầu vượt Sóng Thần rồi chuyển sang nhiều địa điểm khác. Đến 19h cùng ngày, đối tượng hẹn ra nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức, TP.HCM) để giao dịch.

Khi thấy đối tượng vừa đi xe Exciter 135 màu xanh biển số 49B1-20615 xuất hiện, các “hiệp sĩ” khống chế mời y về Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức làm việc.

Tại đây, đối tượng khai tên Võ Văn Phúc (SN 1996, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Linh Xuân, quận Thủ Đức). Đối tượng khai nhận, đã lừa lấy tiền của anh Ch., chứ không biết xe của nạn nhân ở đâu. Đối tượng biết tin anh Ch. mất xe và có đăng thông tin tìm xe trên mạng nên lừa nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Tối cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng Công an phường Linh Trung di lý đối tượng về Công an phường Bình An để tiếp tục mở rộng điều tra.